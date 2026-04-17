DJIの最新ドローンとジンバルカメラの無料体験会を2026年4月19日 長野市にて開催

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社（代表取締役社長：三谷 弘次 本社所在地：愛知県名古屋市）は、一般社団法人長野市開発公社（理事長：久保田 高文 所在地：長野県長野市）主催にて、当社が代理店を務めますDJI社の最新ドローン及び話題のポケットジンバルカメラの無料体験会を長野市にて開催することをお知らせ致します。



「ドローンに興味はあるけれど操作したことがない」

「実際に飛ばしてみたい」

「旅行に便利なハンディカメラを試してみたい」



そんな方に向けて、スタッフのサポートのもとで安心して体験いただけるイベントです。

ドローンの基本操作や特徴をわかりやすくご案内しながら、実際に操縦を体験していただけます。

また、人気のハンディカメラも手に取って試していただけます。



フラッグシップ級360°カメラを搭載しあらゆる瞬間を余すことなく捉える革新的ドローン「DJI Avata 360」、ジェスチャー操作などの多彩な機能と全方向障害物検知を備えたコンパクトなドローン「DJI Neo 2」、そして今月ついに発売となる、絶大な人気を誇るDJIのポケットジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4」など、民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIの最新製品をご体験頂けます。(飛行体験の対象機種は状況により変更となる可能性がございます。)



初めての方でもお気軽にご参加ください。

体験会概要

■内容

・DJIドローンの操縦体験

・ハンディカメラの体験

・スタッフによる製品説明・相談対応



■参加費

無料



■開催日時

2026年4月19日（日）10：00～12：00（9：45受付開始）



■開催場所

千曲川リバーフロントスポーツガーデン

〒:381-1221 長野市屋島四ツ屋前3300



※事前申し込み制となります。

※定員になり次第締め切りとなります。

※体験フライト対象者は18歳以上となります。

体験会お申込みページ

長野市開発公社の特設Webページよりお申込み下さい。定員になり次第締め切りとなります。



https://www.n-kaihatu.com/event/



体験会の詳細については上記ページより御確認下さい。

DJIについて

DJI は、プロ、アマチュアユーザーのために、革新的なカメラ技術を開発、製造しているグローバルリーダーです。リモートで操縦できるヘリコプターに情熱を傾け るスタッフにより創業、運営されており、飛行制御技術と手ぶれ補正の分野におけるエキスパートです。世界中のクリエイター、イノベーターが空撮を行う際に、使いやすく、安全な商品を作ることをミッションとしています。営業拠点は北アメリカ、ヨーロッパ、アジアまで拡大しており、世界100 ヵ国のユーザーが、映画、広告、建設、消防、農業、その他多くの産業分野においてDJIの商品を愛用しています。

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