【くじロードONLINE】TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』　くじロード ~宇宙旅行ver.~が本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年4月17日(金)よりハズレなしのオンラインくじ「くじロードONLINE」より「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』 くじロード ~宇宙旅行ver.~」が販売したことをお知らせいたします。

■宇宙服姿の新規描き起こしイラストのグッズが盛りだくさん！

TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』より、宇宙服姿の新規描き起こしイラストを使用したオンラインくじが登場です！

日常使いに便利なブランケットから、お名前アクリルバッジやビッグホログラム缶バッジなど鞄やポーチにつけられるグッズがラインナップ。

販売期間：2026年4月17日(金) 12:00～5月1日(金) 23:59

価格：1回 880円(税込)

商品ページ：https://kujiroad-portal.com/products/205/

購入ページ：https://kujiroad.net/lottery/440

■賞品紹介

▽A賞：ブランケット 全1種

▽B賞：ミニアクリルジオラマ 全8種 ※種類選択可能

▽C賞：お名前アクリルバッジ 全8種 ※ランダム

▽D賞：ビッグホログラム缶バッジ 全8種 ※ランダム

■ご購入特典

1度のお会計で10回分ご購入毎にブロマイド（全8種）をランダムで1枚プレゼント！

また、「くじロード公式X」では豪華賞品が当たるフォロー&RPキャンペーンも開催中！

ぜひ「くじロード公式X」をフォローして、チェックしてくださいね♪

■くじロードとは

いつでもどこでもワクワク体験！ ブシロードクリエイティブがおくる当たって嬉しい、ハズレなしのくじです。

・くじロードポータルサイト

https://kujiroad-portal.com/

・くじロードONLINEサイト

https://kujiroad.net/

・くじロード公式X

https://x.com/bushi_kujiroad

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル05製作委員会