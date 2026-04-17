岐阜県飛騨市に、地域の“デザイン基地”を目指すヒダカラの新拠点が完成

株式会社 ヒダカラ

株式会社ヒダカラ（本社：岐阜県飛騨市、代表取締役：舩坂香菜子）は、2026年4月1日、岐阜県飛騨市古川町向町に、デザインに特化した新拠点「ヒダカラ向町オフィス」（以下「向町オフィス」）を開設いたしました。



本拠点は、デザイナーが常駐するメインスペースに加え、食品から家具まで幅広く撮影可能なスタジオを備えています。デザイン・撮影・発信・販売支援を一体的に行うことで、地域事業者の課題解決により深く寄り添う体制をつくりました。

いいものを作るだけでは、地域にタカラモノは残らない

ヒダカラは2020年の創業以来、「おいしいとオモシロい未来を創る」というビジョンを掲げ、ふるさと納税の寄付拡大や事業者のEC販売を中心に事業を展開してきました。

当社はこれまでも、地域の事業者様や自治体様から「いい商品はできたものの、どのように魅力を伝え、販売につなげればよいか分からない」といったご相談を多くいただいています。

地域事業者が手掛がける商品には、それぞれに背景や想いがある一方で、それらが十分に伝わらないという課題に対し、商品開発やネット通販、デザインの力を使ってお手伝いしてきました。近年、とくにデザインの相談が増えています。

これまでも、商品開発やEC支援に加え、撮影やデザイン制作にも取り組んできましたが、デザインに関するご相談が増え、既存の設備や体制では応えきれない場面も増えてきました。こうした状況を受け、体制強化のために新たな拠点を開設。5~6名のデザイナーが常駐する、地域事業者のための「デザイン基地」として、より深く地域の課題解決にかかわっていきます。

■ 新拠点のポイント

■ヒダカラの支援事業の特徴

- 地域の中にあるデザイン拠点一般的には、デザイン会社は都市部に集中しており、地方で何かデザインを作りたいと思うと、地方から都市部へ外注することがほとんど。しかし、向町オフィスがあることにより、飛騨地域のデザイン拠点となり、地元事業者が地域内で気軽に相談ができる場所を目指します。- デザイナーのクリエイティブを加速する環境向町オフィスにはデザイナー6名が常駐し、撮影からデザイン制作までを同一拠点内で完結できます。撮影した素材をその場でデザインに反映できるため、スピーディーかつ柔軟な制作が可能になりました。- 多様なニーズにお応えするスタジオ向町オフィスには、キッチンスタジオおよび撮影スタジオを備え、食品をはじめとしたさまざまな商材の撮影が可能です。事業者様と打ち合わせをおこないながら、撮影を進められる環境を整えています。商品開発・撮影・デザイン・EC運用支援の一気通貫で支援ができる

ヒダカラの特徴である社内のディレクターとデザイナーが連携する体制により、社内で商品開発・撮影・デザイン・EC運用支援を包括的にサポートできる点が強みです。本拠点を通じ、より地域の魅力や作り手の想いを伝えるお手伝いをしていきます。

デザイナーの想い

日当たりがよく、通りからの視認性も高いこの場所は、単なるオフィスではなく、地域とつながる“広がるデザイン基地“だと感じています。まずは、この場所から「ヒダカラというデザインパートナーがここにいる」と、地域に伝えていきたいと思います。（ヒダカラデザイナー・井之丸）



撮影スタジオが広くなったことで、距離をとった撮影や大型の被写体にも柔軟に対応できるようになり、表現の幅が広がっています。人が自然と集まる場所として、地域の方とヒダカラのデザインをつなぐ拠点にしていけたら嬉しいです。（ヒダカラデザイナー・近藤）

外観・内装

今後の展望～デザインの力で地域の「伝える力」を向上～

本拠点を起点に、地域事業者の「伝える力」の向上を支援するとともに、デザイナーやディレクターといった専門職の活躍の場を地域に広げていきます。今後も、デザインの力を通じて地域の価値創出に貢献してまいります。

■株式会社ヒダカラについて

会社名：株式会社ヒダカラ

所在地：岐阜県飛騨市古川町幸栄町12-12

代表取締役：舩坂香菜子

設立：2019年

お問い合わせ：hr@hidakara.com

広報担当：田口

2019年創業。「おいしいとオモシロい未来を創る」をミッションに、岐阜県飛騨市を本社に置く地域商社です。飛騨の食材に特化した通販サイトの運営や商品開発、自治体支援などを行っています。地元の隠れた産品をブランド化した「飛騨のあばれ鮎」や、コロナ禍で誕生した「飛騨のたから箱」は、これまでに累計2万件以上を全国へお届けしてきました。2021年には白川村の伝統食材「石豆富」を製造する「深山豆富店」を事業承継し、製造業にも挑戦中です。2025年には「プレスリリースアワード」にてBest101に選出されるなど、地域の魅力を発信する広報活動にも力を入れています。



