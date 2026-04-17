江頭2:50が富士山の麓から笑いと音楽を届ける！『エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～』をU-NEXTで独占ライブ配信

株式会社 U-NEXT(C)TBS (C)エガちゃんねる

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月30日（土）に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催される『エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～ supported by アサヒビール』を独占ライブ配信いたします。

出演者には、江頭2:50、ブリーフ団、A.B.C-Z、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、佐賀県人会（オラキオ・どぶろっく・はなわ）らが名を連ねており、追加出演者も後日公開予定です。

エガフェス、初の屋外開催！

「エガフェス」は、芸人・江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」から生まれた、笑いと音楽の祭典。江頭2:50が自ら出演オファーをかけた芸人やミュージシャンが集結するイベントとして、2022年9月にLINE CUBE SHIBUYAで初開催。第2回は2024年8月にぴあアリーナMMで2Days開催されました。今回の第3回は、エガフェス史上初となる屋外会場である富士急ハイランド コニファーフォレストでの開催となります。

還暦にして人生初のバック転にも挑戦！

2025年7月1日に60歳の誕生日を迎えた江頭2:50。そこからの1年間を「レジェンドイヤー」と名付け、芸人として、1人の男として「やりたいこと、やり残したことを全部やる」と宣言してきました。今回の『エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～』は、そのレジェンドイヤーの集大成として位置づけられています。当日は「俺の人生60年で培ってきたものを全てネタにする」と意気込む江頭2:50が、富士山をバックに人生初のバック転にも挑戦する予定です。

新たな伝説が生まれる瞬間を、ぜひU-NEXTで見届けてください。

『エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～ supported by アサヒビール』配信概要

【配信日時】2026年5月30日（土）16:00～ライブ終了まで

※配信時刻は変更になる場合があります。

※後日見逃し配信を予定しております。見逃し配信は権利の都合により、一部内容が異なる場合があります。

【価格】3,300円（税込）

※月額会員に付与される1,200ポイント、及び無料トライアルで付与されるポイントも利用可能

【チケット販売期間】2026年5月2日（土）10:00～（予定）

【会場】富士急ハイランド・コニファーフォレスト

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

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