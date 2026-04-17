【WiFi乗り換え調査】乗り換えをためらう理由1位は「手続き面倒」約5割、500人調査で分かったユーザーの本音

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太・本社：福井県福井市）が運営する通信メディア「オールコネクトマガジン(https://all-connect.co.jp/magazine/)（https://all-connect.co.jp/magazine/）」は、WiFi利用者500人を対象に、WiFi乗り換えの実態・動機・障壁・満足度に関する調査を行いました。

調査の結果、約9割（89.8％）がWiFiの乗り換えに関心があることがわかりました。乗り換えを検討した主な理由は「速度・品質に不満」が35.4％で最多です。

一方、乗り換えをためらう最大の理由は「手続きが面倒」が48.6％で圧倒的1位。「違約金・解約金が怖い」（14.2％）を大きく上回っており、金銭面よりも手間の方がハードルになっている実態が浮き彫りになりました。

本調査では、WiFi乗り換えの経験率、乗り換え前の回線種別、乗り換え動機、ためらいの理由、乗り換え先の選定条件、乗り換え後の満足度・後悔、次回の乗り換えで確認したい条件、お得感を感じる条件まで、WiFi乗り換えにまつわるユーザーの本音を明らかにしました。

・乗り換え経験・検討状況

・乗り換え経験あり57.8％＋検討中32.0％＝約9割が乗り換えに関心

・乗り換え元は光回線が56.2％で最多

・乗り換え理由とためらいの壁

・理由1位：「速度・品質に不満」35.4％、2位：「料金が高い」27.0％

・ためらう理由1位：「手続きが面倒」48.6％（違約金14.2％を大きく上回る）

・乗り換え先の選定と満足度

・選定条件1位：「月額料金」46.4％、2位：「速度・品質」39.2％

・乗り換え経験者のうち満足計55.0％、後悔「ない」44.6％

・次の乗り換えで重視する条件

・確認したい条件1位：「縛りがないか」31.4％

・お得感を感じる条件1位：「キャッシュバック金額が大きい」35.6％

【調査概要】

WiFiの乗り換えに関心がある人はどのくらい？乗り換え元の回線はどれが多い？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_1_448a5e03d9ab0dc935dd8e6a6f873ab1.jpg?v=202604170951 ]

WiFiを乗り換えた経験があるか、または現在乗り換えを検討しているかを聞いたところ、「乗り換え経験あり」57.8％と「検討中」32.0％で、合計89.8％がWiFi乗り換えに関心を持っていることがわかりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_2_77e0d976845e48f289ce5e372edab137.jpg?v=202604170951 ]



また、現在の（または乗り換え前の）WiFiサービス種別を聞いたところ、「光回線」が56.2％で最多でした。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_3_f757e53892ff3d21b8f22e91be248ee9.jpg?v=202604170951 ]

光回線ユーザーが半数以上を占めており、光回線から別サービスへの乗り換え需要が大きいことがわかります。光回線は速度面では優れる一方、工事が必要で料金も比較的高いため、より手軽で安いサービスへの乗り換えが検討されていると考えられます。

・約9割がWiFi乗り換えに関心（経験あり57.8％＋検討中32.0％）

・乗り換え元は光回線が56.2％で最多

・光回線からの乗り換え需要の大きさが伺える結果

WiFiの乗り換えを考えた主な理由は何？

WiFiの乗り換えを検討した主な理由を聞いたところ、「速度・品質に不満」が35.4％で最多でした。2位の「料金が高い」（27.0％）に約8ポイント差をつけています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_4_2ae4a52e7f410a9d9d6eba67bd501176.jpg?v=202604170951 ]

「速度・品質に不満」と「料金が高い」を合わせると62.4％にのぼり、WiFi乗り換えの動機の大半はこの2つであることがわかります。

また、「乗り換え先のキャンペーンにひかれた」（8.8％）という回答もあり、キャッシュバックなどの特典が乗り換えの後押しになっていることが伺えます。

・乗り換え理由は「速度・品質に不満」35.4％が1位

・「料金が高い」27.0％と合わせて計62.4％が速度か料金が動機

・キャンペーンにひかれて乗り換えるケースも約9％存在する

WiFiの乗り換えをためらう一番の理由は何？

乗り換えをためらう（またはためらった）最大の理由を聞いたところ、「手続きが面倒」が48.6％で圧倒的1位でした。約2人に1人が手続きの煩雑さを最大の障壁として挙げています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_5_35bd1bb2ee81ca8bc3f879a003b404b5.jpg?v=202604170951 ]

注目すべきは、「違約金・解約金が怖い」は14.2％にとどまり、「手続きが面倒」の3分の1以下だった点です。WiFi乗り換えにおいては、金銭的なリスクよりも手間の方がはるかに大きな障壁になっていることがわかります。

「手続きが面倒」が突出している背景には、以下のことが考えられます。

・旧回線の解約手続き（電話のみの場合、引き止めなど）に手間がかかる

・新回線の申し込み・工事日調整・機器の設定など、手順が多い

・解約と開通のタイミング調整が難しく、空白期間が生じる不安がある

・何をどの順番でやればいいのか情報が分かりにくい

・「手続きが面倒」48.6％が乗り換えの最大障壁

・「違約金が怖い」は14.2％にとどまり、金銭面より手間がハードル

・工事不要・即日利用できるサービスなら、この障壁を大幅に低減できる

WiFiの乗り換え先では、いちばん重視している条件は何？



乗り換え先を選ぶ際に最も重視した条件を聞いたところ、「月額料金」が46.4％で1位、「速度・品質」が39.2％で2位でした。この2つで合計85.6％を占めています。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_6_ca8c4eaba6099f8cdc13cf8aff78ea52.jpg?v=202604170951 ]

乗り換えを検討した理由の設問では「速度・品質に不満」が1位でしたが、乗り換え先の選定では「月額料金」が逆転して1位となっています。

この結果から、速度不満をきっかけに乗り換えを考え始めるものの、実際の選定時には料金も重視し、「速度と料金のバランス」で最終判断していると考えられます。

3位の「違約金負担キャンペーン」（7.2％）は、1位・2位と比べると差が大きいものの、乗り換えの後押し要素として一定の影響力を持っています。

・「月額料金」46.4％と「速度・品質」39.2％で合計約86％

・乗り換えのきっかけは速度不満、最終判断は料金込みのバランス

・「違約金負担キャンペーン」も乗り換えの後押し要素として一定数あり

WiFi乗り換えのあと満足している人はどのくらい？後悔している人は？



乗り換え後の通信品質・料金面に満足しているかを聞いたところ、「やや満足」44.4％と「非常に満足」10.6％で、合計55.0％が満足と回答しました。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_7_3de85d648c0fb85e68864c27b61c439a.jpg?v=202604170951 ]

「乗り換えていないのでわからない」（25.4％）を除いた乗り換え経験者に限ると、満足計は約74％に達します。不満（計5.4％）は少数にとどまっています。

さらに、乗り換えを実行して後悔したことがあるかを聞いたところ、後悔「ない」44.6％に対し「ある」は15.8％でした。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_8_41ed2f41e81af45ed8176d9e023c94ae.jpg?v=202604170951 ]

「乗り換えていない」を除いた乗り換え経験者の中では、後悔「ない」が約74％、「ある」が約26％です。約4人に3人が後悔していない計算で、満足度の分布とも整合する結果です。

・乗り換え経験者の約74％が満足、不満は約5％にとどまる

・後悔「ない」が後悔「ある」の約3倍で、大多数が乗り換えに前向きな結果

・手続きの面倒さを乗り越えれば、満足度は高い傾向がある

次にWiFiを乗り換えるとき、確認したい条件とお得感で1位なのは何？

今後WiFiをまた乗り換える際に絶対に確認したい条件を聞いたところ、「縛りがないか」が31.4％で1位でした。次いで「速度の実測データがあるか」24.2％、「キャッシュバックの金額」17.2％と続いています

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_9_7432dc2eaefa7c2d8fe1170ebbbc9dac.jpg?v=202604170951 ]

「縛りがないか」が1位であることは、乗り換えをためらう理由で「手続きが面倒」が圧倒的だったことと整合しています。万が一合わなかった場合にすぐ解約・再乗り換えできる自由さを求めていると考えられます。

また、WiFiを乗り換えるなら最も「お得感を感じる条件」を聞いたところ、「キャッシュバック金額が大きい」が35.6％で1位でした。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_10_8300ec3f1d307e8b8597cf0ec209f36d.jpg?v=202604170951 ]

お得感では「キャッシュバック金額」35.6％、「縛りなし」27.6％、「他社の違約金全額負担」21.0％がトップ3です。この上位3条件を合計すると84.2％にのぼり、乗り換え時に求められるお得感は「キャッシュバック」「縛りなし」「違約金負担」に集約されています。

・確認したい条件1位は「縛りがないか」31.4％（手続きの面倒さを回避したい心理）

・お得感1位は「キャッシュバック金額が大きい」35.6％

・「CB」「縛りなし」「違約金負担」で計84.2％がお得感の核

まとめ：乗り換えの壁は「手続き」、越えれば約74％が満足

今回のWiFi乗り換え実態調査では、約9割がWiFi乗り換えに関心を持ちながらも、約半数が「手続きが面倒」で踏み出せていない実態が明らかになりました。

しかし、実際に乗り換えた人の約74％が満足しており、後悔していない人も約74％です。手続きの壁さえ越えれば、多くの人が乗り換えに前向きな結果を得ています。

WiFi乗り換えで後悔しないためには、以下のポイントを押さえることが重要だと考えられます。

・「縛りなし」のサービスを選ぶ（合わなければすぐ解約できる安心感）

・実測速度のデータを事前に確認する（公式最大速度だけで判断しない）

・キャッシュバック・他社違約金負担のあるサービスを選び、乗り換えコストを抑える

・工事不要のサービスなら、端末が届いた日から利用でき手続きの手間を大幅に削減できる

・「月額料金」と「通信速度」のバランスを比較サイトなどで確認する

WiFiの乗り換えを迷っている方は、本調査の結果を参考にしてみてください。

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[表11: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/195_11_92f6b045eb20782b7f1894949f796251.jpg?v=202604170951 ]