「EVO Japan 2026」に公式モニターとしてゲーミングモニター「GigaCrysta」を機材協力いたします！

株式会社アイ・オー・データ機器EVO Japan 2026

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、2026年5月1日（金）から5月3日（日）までの3日間にわたって開催される「EVO Japan 2026」に、公式モニターとしてGigaCrystaシリーズを機材協力として協賛いたします。

本大会においては、大会のプレイ環境の安定性と公平性を保つために、公式大会およびコミュニティ大会などの競技シーンでの利用実績が高いGigaCrystaシリーズ「LCD-GD271JD」が、公式モニターとして全台統一機種にて採用されています。

世界中からトッププレイヤーが集結する本大会において、当社は機材協力を通じて安定した競技環境の提供をサポートし、大会の盛り上げに貢献してまいります。

なお、最新情報は公式X（@GigaCrysta_io(https://x.com/GigaCrysta_io)）にて随時発信してまいります。

大会公式モニター

LCD-GD271JDLCD-GD271JD

180Hz対応27型G-SYNC Compatible認定

ゲーミングモニター「GigaCrysta」

▶商品ページ(http://page-edit.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd271jd/index.htm)

大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/176_1_108b570f9c368f01c69ed0107b5aa29c.jpg?v=202604170251 ]株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤