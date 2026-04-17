全日本柔道選手権大会、皇后盃全日本女子柔道選手権大会の2大会を無料ライブ配信

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スポーツナビは、4月に開催される「第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会」、「令和8年全日本柔道選手権大会」の2大会の試合を無料でライブ配信いたします。

「第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会」は、年に一度開催される体重無差別で女子柔道日本一を決める大会です。「令和8年全日本柔道選手権大会」は1948年から開始し、その年の男子柔道日本一を決めるため無差別級で戦う大会で、柔道界でも主要大会と言われる大会です。

【配信概要】

・日程

(1)第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会

・配信日時 4月19日（日）10:55～16:00（予定）

(2)令和8年全日本柔道選手権大会

・配信日時 4月26日（日）9:55～13:45（予定）

・配信予定：一部の試合のライブ・見逃し配信

・視聴方法：PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）

スポーツナビ ライブ配信

URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream

【大会概要】

(1)第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会

・主催：公益財団法人講道館、公益財団法人全日本柔道連盟

・大会期間：4月19日（日）11:00～

・会場：横浜武道館

・大会特設サイト：https://www.judo.or.jp/tournament/18786/

(2)令和8年全日本柔道選手権大会

・主催：公益財団法人講道館、公益財団法人全日本柔道連盟

・大会期間：4月26日（日）10:00～

・会場：日本武道館

・大会特設サイト：https://www.judo.or.jp/tournament/18788/