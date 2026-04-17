『写らナイんです』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『写らナイんです』グッズの予約販売を下記サイトにて4月17日（金）から開始いたしました。

『写らナイんです』より原作コマやイラストを使用したグッズが発売決定！

シュールでプリチーなデザインの

缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく♪

■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20187

■予約期間：2026年4月17日（金）12:00 ～ 2026年5月8日（金）23:59

■出荷予定日：2026年7月下旬予定

～～商品ラインナップ一部ご紹介～～

(C)コノシマルカ／小学館

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売