『写らナイんです』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『写らナイんです』グッズの予約販売を下記サイトにて4月17日（金）から開始いたしました。




『写らナイんです』より原作コマやイラストを使用したグッズが発売決定！




シュールでプリチーなデザインの


缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく♪




■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20187


■予約期間：2026年4月17日（金）12:00 ～ 2026年5月8日（金）23:59


■出荷予定日：2026年7月下旬予定





～～商品ラインナップ一部ご紹介～～








(C)コノシマルカ／小学館




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！




＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売