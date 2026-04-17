ファイアーキッズがエガフェス2026の協賛に決定しました

株式会社 ファイアーキッズ

この度、株式会社ファイアーキッズ（本社：東京都港区）は、江頭2:50氏が主宰する音楽×お笑いの大型イベント「エガフェス2026」において、協賛としてサポートすることが決定したことをお知らせします。チャンネル登録者数、現在518万人(4/16時点)を誇る「エガちゃんねる」が送る、エガフェス史上初の野外フェスという新たな伝説の1ページを、共に刻みます。

チャンネル登録者数518万人(4/16時点)を突破し、日本中に笑いと感動を届ける「エガちゃんねる」チームが手掛ける「エガフェス」は、今回で3回目を迎え、史上初の野外ステージである富士急ハイランド・コニファーフォレストでの開催となります。還暦という節目を迎え、さらなる伝説に挑み続ける江頭2:50氏の情熱と、時代を超えて価値を紡ぐヴィンテージ時計の精神が共鳴し、この歴史的なスポンサーシップが実現いたしました。

＜ファイアーキッズより就任メッセージ＞

ヴィンテージ時計のリーディングカンパニーである私たちファイアーキッズが大切にしているのは、単なる『古い時計』の販売ではなく、その時計が刻んできた『物語（レガシー）』を次世代へ繋ぐことです。

今回、江頭2:50氏が還暦を迎えられ、そこからの1年を『レジェンドイヤー』として駆け抜けてこられたその集大成に、パートナーとして関われることを心から光栄に思います。江頭氏が体を張って作り上げてきた『伝説』の一瞬一瞬は、まさに私たちが扱うヴィンテージ時計と同じく、年月を経るほどに輝きを増し、人々の記憶に深く刻まれるものです。

『Time is Legacy. ― 時は伝説となる。』

富士山の麓、1万人を超える熱狂の中で刻まれるその瞬間が、参加される全ての『あたおか』の皆様にとって、そして配信を通じてご覧になる皆様にとって、一生モノの物語となるよう、私たちは協賛社として全力でサポートさせていただきます。エガフェス2026という新たな歴史の目撃者となれることを、スタッフ一同楽しみにしています。

■企業・ブランド概要

【ファイアーキッズ（FIRE KIDS）について】

ファイアーキッズは、1995年に横浜・白楽で創業したヴィンテージ時計のリーディングカンパニーです。

1900年代～2000年代初頭に生産された一点ものの時計を中心に扱い、時代を超えて受け継がれる価値との出会いを提供しています。

2025年に実施された第三者機関の調査では、店頭在庫数・年間売上・販売本数の3部門でNo.1を獲得し、日本最大のヴィンテージ時計専門店として認められました※。

私たちは「時計好き仲間を増やす」というパーパスのもと、販売スタッフであるウォッチメイトからバックオフィスまで、全員が時計を愛するメンバーで構成されています。

時計のテーマパークのような存在を目指し、「見て・触れて・楽しめる」体験を大切にしています。個性豊かなウォッチメイトたちが、お客様と時計との特別な出会いをお手伝いします。

【調査概要】

調査機関：未来トレンド研究機構

調査名：「ヴィンテージ時計」に関する市場調査

調査期間：2025年8月13日～9月1日

※2025年9月 未来トレンド研究機構調べ

【店舗情報】

店舗 ：横浜本店／中野ブロードウェイ店／銀座ナイン店

営業時間 ：11:30～19:30 定休日：水曜日

公式サイト：https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=egafes(https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=egafes)

ファイアーキッズ中野ブロードウェイ店 外観ファイアーキッズ中野ブロードウェイ店 内観

【公式SNS】

・Instagram ：https://www.instagram.com/firekids1995/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/firekids1995

・YouTube ：https://www.youtube.com/@firekids1995

・LINE ：@firekids1995

【ウェブマガジン】

・ファイアーキッズマガジン：https://m.firekids.jp/

＜イベント概要＞

「エガフェス2026～レジェンドイヤー・ファイナル～ supported by アサヒビール」

会場：富士急ハイランド・コニファーフォレスト

住所：山梨県富士吉田市新西原5-6-1

開催日：2026年5月30日(土)

開場14:00 / 開演16:00 /終演 19:30 ※予定

出演：江頭2:50／A.B.C-Z、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部／佐賀県人会（オラキオ、どぶろっく、はなわ）、ブリーフ団 and more…

＜チケット販売＞

・プレリザーブ3次（3次先行抽選受付）

4月13日(月)10:00～4月26日(日)23:59

当選発表：4月30日(木)18:00頃から順次

・一般発売

5月2日(土)10:00～（先着順）

※完売次第終了

・お申し込みページ（チケットぴあ）

https://w.pia.jp/t/egafes/

＜公式情報＞

・公式サイト

https://egafes.jp/

・公式X／Instagram

https://x.com/egafes_official

https://www.instagram.com/egafes_info/