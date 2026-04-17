「ABEMA PPV」にて5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBEにて開催『RIZIN.53』を全試合生中継～大会視聴チケットの販売を開始～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年5月10日（日）にGLION ARENA KOBEにて開催する『RIZIN.53』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを4月17日（金）12時より販売開始いたします。

RIZINは、総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開する日本最高峰の格闘技イベントです。

本大会では、ベルトをかけたライト級タイトルマッチをはじめ、国内外の実力派ファイターによる注目カードが多数ラインナップ。ライト級タイトルマッチでは、イルホム・ノジモフ選手とルイス・グスタボ選手が激突し、RIZINライト級の頂点をかけたハイレベルな攻防に大きな注目が集まります。

また、元レスリング世界王者の太田忍選手と金太郎選手の一戦や、ケイト・ロータス選手とケイティ・ペレス選手の対戦、芦澤竜誠選手をわずか25秒で仕留めるという衝撃のRIZINデビューを飾った「BreakingDown」出身のジョリー選手、そして平本蓮選手の弟である平本丈選手の参戦など、見応えあるカードが揃いました。

さらに、本大会では皇治選手の参戦も予定されており、地元・関西でどのような対戦カードが組まれるのかにも注目が集まります。神戸の地で繰り広げられる数々の熱戦を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本大会の前売り視聴チケットは、4月17日（金）12時から5月9日（土）23時59分までの期間で5,500円（税込）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは5月10日（日）0時から23時59分まで6,000円（税込）、アーカイブ視聴チケットは5月11日（月）0時から5月15日（金）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。

また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用した「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin53-20260510）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年5月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN.53』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPV 『RIZIN.53』 概要

配信日時：2026年5月10日（日）14時～ （配信開始13時～）

見逃し配信：2026年5月15日（金）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/dc2186fd-24db-422e-b534-2cf899f3c90f

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット：5,500円（税込）

販売期間：2026年4月17日（金）12時～5月9日（土）23時59分

当日チケット：6,000円（税込）

販売期間：2026年5月10日（日）0時～23時59分

アーカイブチケット：4,400円（税込）

販売期間：2026年5月11日（月）0時～5月15日（金）21時まで

■『RIZIN.53』対戦カード

ライト級タイトルマッチ／イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ

太田忍 vs. 金太郎

高木凌 vs. リー・カイウェン

松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ

ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治

ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス

雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック

中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス

ジョリー vs. 児玉兼慎

飴山聖也 vs. 平本丈

OPENING FIGHT／濱口奏琉 vs. 砂田華杜

OPENING FIGHT／勇志 vs. 麻太郎

OPENING FIGHT／上田樹那 vs. 北野ヒナタ

OPENING FIGHT／祥汰 vs. 須藤智也

※試合順ではございません