通信制高校サポート校の「中央高等学院」東京ヴェルディと2026年シーズンコーポレート・パートナー契約を締結

株式会社ディー・エヌ・ケー

通信制高校サポート校「中央高等学院」を運営する、株式会社ディー・エヌ・ケー（所在地：東京都武蔵野市、代表者：斉藤 暁）は、日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）に加盟する「東京ヴェルディ」とコーポレート・パートナー契約を2026年シーズンも更新しましたことをお知らせいたします。

東京ヴェルディへの協賛は、2026年で18年目になります。

東京ヴェルディとは、高校卒業のための勉強をしながらサッカーを集中的に学べる「ヴェルディS.S.中央高等学院 サッカーコース」の共同運営や、中央高等学院のスポーツイベント「GREEN DAY」、及び生徒たちがボランティアで試合の運営に参加する “ありがとうプロジェクト”の共同開催など、多角的に連携を続けており、今後も生徒が充実した高校生活を送れるような教育を実践してまいります。

■東京ヴェルディ 概要

会社名：東京ヴェルディ株式会社

TOKYO VERDY, Inc.

代表取締役社長：中村考昭

所在地：東京都稲城市矢野口4015番地1

主な事業内容：

・プロ及びアマチュアサッカーチームの運営及び各種スポーツ活動の運営管理

・サッカー競技及び各種スポーツ競技の選手、指導者の育成

・サッカースクール及び各種スポーツのスクールの経営並びに各種スポーツ教室の開催

■中央高等学院 概要

中央高等学院は「できることからはじめようよ！」を合い言葉とする、通信制高校サポート校です。創業から約半世紀、進路相談やカウンセリングなど、生徒一人ひとりの個性に合わせたきめ細かい指導体制を敷き、校外学習なども積極的に行っています。さまざまな体験を通し、「社会で生き抜く力を身につける」ための学習を実践しています。大学進学指導にも力を入れ、約70%の生徒が大学に進学しています。吉祥寺・池袋・原宿・横浜・千葉・大宮・名古屋の計7か所で校舎を展開。すべて駅から徒歩5分程度の、きれいな校舎も特長のひとつです。

運営会社名： 株式会社ディー・エヌ・ケー

代表者 ： 斉藤 暁

本社所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺本町2－21－8

事業内容 ： 通信制高校サポート校「中央高等学院」「eスポーツ高等学院」の運営

URL ： 中央高等学院 https://chuos.com/

eスポーツ高等学院 https://esports-hs.com/

株式会社ディー・エヌ・ケー https://dnk-chuos.co.jp/