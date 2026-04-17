「LIMI feu」×「New Era(R)」コラボレーションアイテムを4月25日(土)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

LIMI feu×New Era(R) コラボレーションアイテムを4月25日(土)より発売いたします。

本コレクションでは、LIMI feuのロゴ刺繍をあしらった9THIRTY(TM) と、ショルダーポーチを展開いたします。9THIRTY(TM)は2型・各4色で構成され、モノクロに加え新たなカラーバリエーションが登場。ミニマルなキャンバスコットン仕様と、ダメージ加工の施されたパンキッシュなデザインという、対照的なムードを提案します。ショルダーポーチはコンパクトなサイズ感と機能性を兼ね備えており、スタイリングにさりげないアクセントを加えます。

9THIRTY(TM)

Cotton Cap \8,800(税込)

Damaged Cap \9,900(税込)

やや深めのかぶり心地が特徴で、世代や性別を問わずフィットするキャップ。ベーシックなフォルムの中に、カラーリングや刺繍でさりげない個性を宿しています。ダメージ加工を施したデザインの中でも、ブラックは刺繍糸も同色で統一されており、控えめでありながらも印象に残る仕上がりです。

Shoulder Pouch \11,000(税込)

レザー調のベースにメッシュポケットのスポーティーな要素を掛け合わせ、LIMI feuらしいエッジの効いたデザインに仕上げています。ハードウェアもブラックで統一し、カジュアルさを抑えつつ、モードなスタイリングにもなじむデザインです。

【LIMI feu×New Era(R) Collaboration Collection】

発売日：2026年4月25日(土)

展開店舗：LIMI feu 青山店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=28246)/ 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6559)/ 三越銀座店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6565)/ 渋谷パルコ店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53793)/ そごう横浜店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6567)/ 静岡伊勢丹店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6500)/ 名古屋PARCO店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=65425)/ ジェイアール京都伊勢丹店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6562)/ 大阪タカシマヤ(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6566)/ 大丸梅田店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=8120)/ WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614)/ Yohji Yamamoto Y’s 神戸店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6488)/ Y’s SUPER POSITION OKAYAMA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53254)

公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/)]

価格は全て税込

リミ フゥ

デザイナー 山本里美

株式会社ヨウジヤマモト入社後、ワイズアトリエでパタンナーとして従事したのち、2000年自身のブランドを始動。2002年ブランド名をLIMI feu（リミ フゥ）と改め、現在に至る。雰囲気、分量、着やすさを大切に、飾りや誇張をなくし、着る人の個性と溶け合う余白を残す。市場や流行に距離を置き。デザイナー山本里美がいま感じる意志を服のシルエットにつむぎ出す。 清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームとドレープが共に存在する。

▼公式インスタグラム @limifeu_official

▼公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/) ]

▼公式オフィシャルサイト(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/)