ＲＥ１００電力、四国電力・東北電力管内の発電事業者様へ朗報

RE100電力株式会社

ＲＥ１００電力株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小西雄大、以下「ＲＥ１００電力」）は、四国電力管内および東北電力管内のメガソーラー発電事業者様に対し、「メガソーラー×系統用蓄電池×一次調整市場」を組み合わせた新たな運用モデルについて、共同での取り組みを展開してまいります。

※HPは近日公開

再エネ導入の拡大に伴い、2026年には出力制御ルールの変更が予定されており、発電事業者にとっては出力制御の影響がこれまで以上に収益に直結する環境への移行が見込まれています。こうした中、単なる売電に加え、調整力を活用した運用への転換が重要となっています。

本取り組みでは、メガソーラーに系統用蓄電池を組み合わせることで、出力制御時の余剰電力の有効活用や市場価格に応じた売電最適化を図るとともに、一時調整市場への参入による新たな収益機会の創出を目指します。

特に四国電力管内では出力制御の影響が大きく、東北電力管内では調整力ニーズの拡大が見込まれており、いずれのエリアにおいても本モデルの導入による収益性向上が期待されます。

■ 背景と本取り組みの狙い

ＲＥ１００電力は、蓄電池の導入設計から市場参入、売電戦略の構築、アグリゲーションによる収益最大化までを一体的に支援します。

単なる設備導入にとどまらず、市場環境を前提とした運用設計により、発電事業の価値最大化を実現します。

ＲＥ１００電力は、発電事業者様と共に次世代型の再エネ運用を推進してまいります。

この機会に、新たな運用モデルへの取り組みを一緒に進めてみませんか。



▶お問い合わせはこちら(https://www.re100-denryoku.jp/contact)



■ ＲＥ１００電力株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/29_1_d24da01ceeb3fb04760a06ad78952e5d.jpg?v=202604170251 ]



リリース原文はこちら▶

https://prtimes.jp/a/?f=d107409-29-1464755b4311e229ad76161b5299e61a.pdf

会社概要

会社名：ＲＥ１００電力株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋二丁目9番10号 L.Biz日本橋８階

代表者：代表取締役社長 小西雄大

設立日：2016年3月

資本金：3億7,500万円

事業概要：再生可能エネルギー事業

URL：https://www.re100-denryoku.jp