【ジョルジオ アルマーニ】2026春夏新作バッグ

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

この春、ジョルジオ アルマーニのアイコニックなバッグシリーズに、ショルダーバッグが加わりました。

メゾンのアーカイブから着想を得た、幾何学的なフォルムが特徴の本シリーズ。ペブルドカーフスキンのやわらかな質感と構築的なラインが静かに調和し、控えめでありながら印象的な存在感を湛えます。

新たに加わったショルダーバッグは、しなやかなペブルドカーフスキンを用い、優れた収納力と実用性を備えたデザインに仕上げました。横長のフォルムが生み出す端正なバランスに、ダブルチューブハンドルとスナップボタン付きストラップを組み合わせることで、機能性と美しさを自然に融合。開閉にはメタルのスナップフックとリングをあしらい、ミニマルな佇まいの中にさりげない個性を添えています。

内側にはジップポケットを備え、日常の必需品を美しく整理。エレガントな佇まいと機能性を兼ね備え、デイタイムの装いに洗練された印象をもたらします。

既存モデルの美意識を継承しながら、より軽やかで現代的な感性へと昇華した新たなバリエーションです。

【ジョルジオ アルマーニ】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案し続けています。ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070