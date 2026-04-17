矢場味仙とタワレコ渋谷がコラボレーション ELLYLANDが大人気メニューをキャラクター化

タワーレコード株式会社「タワーレコード渋谷店×矢場味仙」アパレルグッズ 甘党男子着用イメージ

タワーレコード渋谷店は、名古屋発の台湾ラーメンの名店・矢場味仙とのコラボレーション商品のアパレルグッズを4月25日（土）から販売。グッズの着用モデルには、甘党男子を起用します。

タワーレコード渋谷店では、“音楽でアジアを知る”をコンセプトに同店での限定企画「KNOW MUSIC KNOW ASIA ～アジア音楽旅～」を2025年8月にスタートし、アジアの音楽を紹介するコーナーを展開してきました。

このたび矢場味仙の渋谷出店を記念して、タワーレコード渋谷店「KNOW MUSIC KNOW ASIA ～アジア音楽旅～」とのコラボレーションが決定。イラストレーターのELLYLANDによる描き下ろしヴィジュアルをグッズ化し、タワーレコード渋谷店限定で販売します。描き下ろしビジュアルには、矢場味仙の大人気メニューである台湾ラーメンを食べる犬や、キャラクター化された青菜炒めや餃子などが登場。「台湾ラーメン×音楽」という“味覚”と“聴覚”が交差する、新たなアジアカルチャー体験をご提案します。

また今回のアパレルグッズの着用モデルには、矢場味仙のCMに出演している甘党男子が出演。タワーレコードと矢場味仙、さらに甘党男子のトリプルコラボが実現しました。

「タワーレコード渋谷店×矢場味仙」特設ページ

https://towershibuya.jp/news/2026/04/17/227586(https://towershibuya.jp/news/2026/04/17/227586)

■発売日：4月25日（土）

■販売店舗：タワーレコード渋谷店（https://towershibuya.jp/）

「タワーレコード渋谷店×矢場味仙」コラボキーヴィジュアル

■グッズラインナップ

・犬ラーメン T-shirt＜ホワイト/ブラック＞M～XXLサイズ 各6,600円（税込）

・ロングT-shirt＜ホワイト/ブラック＞M～XLサイズ 各7,920円（税込）

・バンド T-shirt＜ホワイト/ブラック＞M～XXLサイズ 各6,600円（税込）

・T-shirt＜ホワイト/ブラック＞M～XXLサイズ 各6,600円（税込）

・トートバッグ 4,400円（税込）

・トートバッグ＜犬ラーメン＞ 4,400円（税込）

・トートバッグ＜バンド＞ 4,400円（税込）

・手ぬぐい＜ホワイト/イエロー＞ 各2,750円（税込）

・ステッカーセット＜餃子/台湾ラーメン/青菜炒め/チャーハン/アサリ炒め＞ 各1,320円（税込）

・アクリルキーホルダー＜餃子/台湾ラーメン/青菜炒め/チャーハン/アサリ炒め＞ 各1,320円（税込）

■矢場味仙

かつて名古屋で中華料理店を営んでいた郭宗仁、郭汪蘭の子供たち 5 兄弟が、「味仙」としてそれぞれ開業。1981 年長女が開業した「味仙」下坪店が今の「矢場味仙」となり、どのメニューも辛めでやや濃い目の味付け。辛いミンチと一緒にスープを煮込んでいるから出せる奥行きのある味わい。濃厚で深みと刺激的な辛さは、一度食べたらやみつき。恵那の「あじめこしょう（唐辛子）」が辛さの秘密です。辛いもの好きの期待を裏切らない、そして多くの人の舌を魅了する絶品が多数。

矢場味仙HP：https://yabamisen.jp/

■ELLYLAND（エリーランド）

誰にでもあるような日常をポップな色使いとくっきりとした黒のゆるい線で表現しています。その絵の前後の物語を想像したくなるような一瞬を描いています。個展やグループ展、デザイン提供など精力的に活動中。

■甘党男子

矢場味仙で提供している杏仁ソフトのテーマ曲、その名も『杏仁ソフト』を歌う日本全国お菓子くばり6人組アイドル。日本国民の総人口”1億2330万人にお菓子を配る”という目標を掲げ、イベント会場やライブハウス、街頭など、毎日どこかでお菓子くばり活動を行っています。4/25には結成9周年ワンマンライブ「甘党男子9極フルコース」を浅草公会堂で開催！

甘党男子HP：https://ama-dan.jp/