中国ドラマ「四方館～異国の都で芽吹く恋～」DVD-BOX発売＆各プラットフォームにて配信決定！

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「猟罪図監」シリーズ「長相思」タン・ジェンツー×「新生」「私の阿勒泰」ジョウ・イーラン次世代を担う最旬俳優の強力タッグ！ 軽快ミステリー×笑ってときめくラブストーリーが繰り広げられる「四方館～異国の都で芽吹く恋～」DVD-BOXを2026年7月3日（金）に発売いたします。

主人公・元莫（げんばく）を演じるのは、「猟罪図鑑～見えない肖像画～」で一躍脚光を浴びたタン・ジェンツー。ヒット作「長相思」のクールなキャラクターとは打って変わって、本作では酒好きでずる賢く、一見頼りなさそうな男を好演しています。

対するヒロイン、阿術（あじゅつ）役には、「新生～5つの顔を持つ男～」「私の阿勒泰＜アルタイ＞-To the Wonder-」でブレイクしたジョウ・イーラン。2024年を代表する若手女優と称される彼女が、元莫に翻弄されながらも次第に心を通わせていく姿を、繊細かつ芯のある演技で体現しています。

隆盛を誇る大雍（だいよう）の都・長楽。各地から訪れる人々を管理する特設機関「四方館」に集った4人の男女が、国家と正義のために難事件へ挑む--これは、ミステリー×ラブ×時代劇が融合した新感覚時代劇。

主人公・元莫（げんばく）の両親の死の真相に迫る先読み不能なミステリーを軸に、爽快なラブロマンス、そして理想を胸に成長していく若き志士たちの姿が描かれる。ジャンルの枠を超えて広がる壮大な物語は、多くの視聴者を惹きつます。原作は、長編小説『西遊八十一事件』シリーズ第1弾『大唐泥犁獄』が日本でも刊行され話題を呼んだ、中国人作家・陳漸による『西域列王紀』。中国では配信告知直後に予約数300万件を突破し、配信開始後には最新ドラマの人気と影響力を反映する「猫眼電影」の熱度指数8,000超え、ドラマランキング1位を獲得するなど圧倒的な話題性を誇りました。「2024 愛奇藝 尖叫之夜」では年間優秀ドラマ賞を堂々受賞。

タン・ジェンツー（檀健次）／元莫（げんばく）役／「猟罪図鑑」シリーズ「長相思」ジョウ・イーラン（周依然）／阿術（あじゅつ）役／「新生～5つの顔を持つ男～」「私の阿勒泰<アルタイ>-To The Wonder-」ドゥ・チュン（杜淳）／王昆吾（おうこんご）役／「雲中歌～愛を奏でる～」「傾城の雪」カン・チンズ（闞清子） ／尉遅華（うっちか）役／「沸騰人生（原題）」

あらすじ

大雍（だいよう）の首都・長楽（ちょうらく）にある「四方館」は、各地から訪れる人々を管理する特設機関。そこを自由に出入りする特別顧問・元莫（げんばく）は、酒と気ままな暮らしを愛し、異国人に滞在証を発行して手数料で小銭を稼ぐ日々を送っていた。そんなある日、異国から流れ着いた阿術（あじゅつ）を見つけた元莫は、不正入国者の彼女を騙してひと儲けを企むが──軍から新たに赴任してきた舎人・王昆吾（おうこんご）に見つかり、計画はあえなく失敗してしまう。四方館は外務の東院と内務の西院に分かれており、王昆吾は無能扱いされる西院の立て直しに乗り出す。一方、阿術と再会した元莫は、まさかの立場逆転！異国人の彼女のために長楽の戸籍を手に入れるハメに。やがて2人は王昆吾らと共に、次々と起こる事件の捜査を進めるうち、国家間に渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく──

■発売元：コンテンツセブン

■発売日：

＜セル＞

DVD-BOX１ ・・・2026年7月3日（金）

DVD-BOX２ ・・・2026年8月5日（水）

DVD-BOX３ ・・・2026年9月2日（水）

＜レンタル＞

Vol.1～7・・・2026年7月3日（金）

Vol.8～13・・・2026年8月5日（水）

Vol.14～19・・・2026年9月2日（水）

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/shihokan/

■トレーラー

https://youtu.be/VUc91YIqz6Y