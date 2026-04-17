【募集中】ジョイカルジャパン代表・早川由紀夫、就活生と社長が食事でつながる「社長メシ」4月27日開催

株式会社ジョイカルジャパン

株式会社ジョイカルジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫、以下：ジョイカルジャパン）は、就活生と社長が食事を通じてつながるCtoC就活マッチングサービス「社長メシ」において、2026年4月27日（月）に就活生向け食事会を開催します。

今回の注目ポイントは、代表の早川が掲げる採用哲学だけではありません。ジョイカルジャパンの新入社員研修では、元体操選手であるオリンピック金メダリスト・内村航平さんが研修講師として登壇し、世界トップクラスの思考法と行動哲学を、入社後すぐに「生きた言葉」で受け取れる環境があるなど、ジョイカルジャパンでしか経験できない機会をご用意しています。

■【社長メシ｜応募はこちら】4/27（月）18:00～｜株式会社ジョイカルジャパン 代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫｜https://app.shachomeshi.com/event-detail/E7tbuSOJTm(https://app.shachomeshi.com/event-detail/E7tbuSOJTm)

■代表・早川由紀夫が就活生と直接対話する理由

代表の早川は、23歳で広告代理店を起業し年商10億円規模まで成長させるも、35歳のときバブル崩壊の余波で倒産。ゼロどころかマイナスからの再起を果たし、2005年にジョイカルジャパンを創業。現在は全国600店舗、年商130億円、そして2030年の年商500億円（JOYCAL500）達成を本気で目指しています。

その早川が口癖のように言う言葉があります。「失敗から学んだのは、何をやるかより、誰とやるか」。だから採用は、スキルや学歴ではなく、マインドを見る。そして就活生に対しても、エントリーシートの向こう側ではなく、「食事の場での素の会話」から始めたいと考えています。

■代表・早川の“隣”で学ぶ。トップの思考を、現場で直接吸収できる

ジョイカルジャパン最大の特徴は、代表・早川をはじめとする経営陣が、あなたのすぐ隣で働いていることです。ただ距離が近いだけではありません。新人の商談に代表自ら同席し、その場で受注を決める。その一言、その間、その構造理解。すべてが「生きた経営の教科書」です。

- なぜこの順番で話すのか- なぜこの価格で決まるのか- なぜ相手は断らなかったのか

机上のロジックではなく、リアルな勝ち方を体感できる環境。業界のDXやSDGsビジネスを牽引するトップランナーの思考回路を、毎日吸収する。20代のうちに「経営者目線」を手に入れることは、どの業界でも通用する武器になる。当社は、“普通の営業力”を磨く場所ではなく、「市場で勝ち続ける構造」を理解する場所です。

■「社長メシ」開催に寄せるコメント｜株式会社ジョイカルジャパン 代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫

『59歳でそこまで頑張れるのですか』と聞かれることがあります。まだ道の途中ですから、当然のことです。就職活動には、将来への不安や親への気遣いなど、さまざまな悩みがあると思います。そうした話を、私は真剣に受け止めます。失敗を経験してきた方こそ、ぜひお越しください。皆さんのお話を、すべて聞かせていただきます。

■注目ポイント｜元体操選手 内村航平さんが新入社員研修に登場

新入社員研修の様子｜2026年新入社員と元体操選手の内村航平さん

ジョイカルジャパンに入社した社員は、研修において体操競技の世界的レジェンド、元体操選手の内村航平さんから直接マインドセットを学ぶ機会があります。金メダル13個を獲得した世界トップクラスの選手が、金メダル獲得の裏側にある日々の思考・行動哲学を語ります。普通に生活していてはなかなかお会いできない方と話せる貴重な機会を、ジョイカルジャパンは新入社員の研修として提供しています。

■株式会社ジョイカルジャパン 代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫との「社長メシ」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115844/table/78_1_29740bb81a0f8e50b0090b161c332026.jpg?v=202604170251 ]

■「社長メシ」とは

「社長メシ」は、就活生・転職活動者と社長が食事の場を通じてつながるCtoC就活マッチングサービスです。登録社長1,000人・登録学生6万人・総合食事回数1,000回以上の実績を誇り、食事会という「本音が出やすい場」で新しい就職・転職活動のカタチを提供しています。

■会社概要

ジョイカルは、2005年の創業以来、日本全国の自動車整備工場と協業しながら、クルマを通じて人や地域の暮らしを支えてきました。「希望のハンドルを、すべての手に。」というミッションのもと、誰もが自分らしい未来を選び取れる社会の実現を目指しています。

スローガンは「誰もが車を□□□□□。その空白は、あなたの未来。」

クルマを軸に、次の一歩を後押しする選択肢を提供し続けています。

商号 ：株式会社ジョイカルジャパン

代表者：代表取締役社長 CEO 早川由紀夫（はやかわ ゆきお）

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント18F

URL ：【企業サイト】https://joycal.co.jp/

【サービスサイト】https://joycal.jp/

【ジョイカル公式採用サイト】https://joycaljp-ngajym53.manus.space/

■SNS関連

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