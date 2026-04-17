タイの人気俳優集団「DOMUNDI」が『DOMUNDI検定』＆『記念コンビニプリント』を5月5日より開始決定！

株式会社Oshicoco

タイのBLドラマをはじめ、多方面で活躍するクリエイター・俳優集団「DOMUNDI」。彼らの軌跡や魅力を存分に楽しめる『DOMUNDI検定』が、「DOMUNDI検定 GEN1/GEN2」と「DOMUNDI検定 GEN3/GEN4/GEN5」2つのバージョンで登場します。

さらに、検定開催を記念して、全国のコンビニエンスストアで購入できる『コンビニプリント』も同時展開いたします。

■DOMUNDI検定について

今回の検定は、所属メンバーの世代（GEN）に合わせて2つのコースをご用意しました。

検定の問題は、DOMUNDIのYouTubeコンテンツ・楽曲・ドラマ・メンバーのプロフィールから出題します。

【検定コース】

・DOMUNDI検定 GEN1/GEN2

・DOMUNDI検定 GEN3/GEN4/GEN5

それぞれのコースで、合格者には特別な記念品を贈呈いたします。さらに、満点合格を果たした方には、先着で限定トロフィーをプレゼント！DOMUNDIへの愛と知識を試す絶好の機会です。

【検定概要】

受験料: 各2,000円（税抜）

検定サイトオープン: 2026年4月17日（金）

受験期間: 2026年5月5日（火）10:00～ 5月31日（日）23:59

【検定特典】

■合格者特典

合格証書 ＋ A4クリアファイル ＋ A5シール

■不合格者特典

A4サイズポスター

■満点合格者特典

記念トロフィー（各コース先着150名様、合計300名様限定）

DOMUNDI検定の詳細はこちら☜ :https://domundi-exam.fussy.fun/

◼︎コンビニプリント詳細

検定の開始に合わせて、全国のコンビニエンスストアにて『DOMUNDI記念 コンビニプリント』の販売を開始いたします。GEN1からGEN5までのメンバーが勢揃いした、推し活にぴったりの豪華ラインナップです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_1_08b457f3bfb60eaf2783660ace780f35.jpg?v=202604170951 ]

■販売期間

2026年5月5日(火)~2026年5月31日(日)

■販売場所

eプリントサービス対象の全国のコンビニエンスストア（マルチコピー機設置店舗）※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。

コンビニプリントの詳細ページは現在準備中です。

■DOMUNDIについて

2016年にYouTubeチャンネル「Domundi TV」としてスタートしたタイのクリエイター集団。現在はGEN1（一期生）からGEN5（五期生）まで総勢約40名の俳優が所属し、ドラマ、モデル、歌手活動など多岐にわたって活躍しています。

■DOMUNDI各種SNS

■IPホルダー・版元様！ぜひ「Oshicoco推し活プリント部」を活用しませんか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_2_358d8780c986239d8d73bd3ea0c7c0da.jpg?v=202604170951 ]

Oshicocoではコンビニプリントを展開したい企業様を随時、募集しております。

＜Oshicocoでコンビニプリントを実施いただく際のメリット＞

初期費用・運用コストゼロのレベニューシェア方式

最短3か月で販売開始が可能

推し活層の届けるための「企画」から「PR」までを一貫してサポート！

コンビニプリントサービスに感心をお持ちの企業様は、ぜひ、お気軽にご相談くださいませ！

お問い合わせはこちらから☜ :https://corp.oshicoco.co.jp/top#contact

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの推しになれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_3_b39e5f24084479637b1f73675a5a70ce.jpg?v=202604170951 ]