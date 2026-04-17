タイの人気俳優集団「DOMUNDI」が『DOMUNDI検定』＆『記念コンビニプリント』を5月5日より開始決定！
タイのBLドラマをはじめ、多方面で活躍するクリエイター・俳優集団「DOMUNDI」。彼らの軌跡や魅力を存分に楽しめる『DOMUNDI検定』が、「DOMUNDI検定 GEN1/GEN2」と「DOMUNDI検定 GEN3/GEN4/GEN5」2つのバージョンで登場します。
さらに、検定開催を記念して、全国のコンビニエンスストアで購入できる『コンビニプリント』も同時展開いたします。
■DOMUNDI検定について
今回の検定は、所属メンバーの世代（GEN）に合わせて2つのコースをご用意しました。
検定の問題は、DOMUNDIのYouTubeコンテンツ・楽曲・ドラマ・メンバーのプロフィールから出題します。
【検定コース】
・DOMUNDI検定 GEN1/GEN2
・DOMUNDI検定 GEN3/GEN4/GEN5
それぞれのコースで、合格者には特別な記念品を贈呈いたします。さらに、満点合格を果たした方には、先着で限定トロフィーをプレゼント！DOMUNDIへの愛と知識を試す絶好の機会です。
【検定概要】
受験料: 各2,000円（税抜）
検定サイトオープン: 2026年4月17日（金）
受験期間: 2026年5月5日（火）10:00～ 5月31日（日）23:59
【検定特典】
■合格者特典
合格証書 ＋ A4クリアファイル ＋ A5シール
■不合格者特典
A4サイズポスター
■満点合格者特典
記念トロフィー（各コース先着150名様、合計300名様限定）
DOMUNDI検定の詳細はこちら☜ :
https://domundi-exam.fussy.fun/
◼︎コンビニプリント詳細
検定の開始に合わせて、全国のコンビニエンスストアにて『DOMUNDI記念 コンビニプリント』の販売を開始いたします。GEN1からGEN5までのメンバーが勢揃いした、推し活にぴったりの豪華ラインナップです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_1_08b457f3bfb60eaf2783660ace780f35.jpg?v=202604170951 ]
■販売期間
2026年5月5日(火)~2026年5月31日(日)
■販売場所
eプリントサービス対象の全国のコンビニエンスストア（マルチコピー機設置店舗）※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。
コンビニプリントの詳細ページは現在準備中です。
■DOMUNDIについて
2016年にYouTubeチャンネル「Domundi TV」としてスタートしたタイのクリエイター集団。現在はGEN1（一期生）からGEN5（五期生）まで総勢約40名の俳優が所属し、ドラマ、モデル、歌手活動など多岐にわたって活躍しています。
■DOMUNDI各種SNS[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_2_358d8780c986239d8d73bd3ea0c7c0da.jpg?v=202604170951 ]
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■株式会社Oshicocoについて
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弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/180_3_b39e5f24084479637b1f73675a5a70ce.jpg?v=202604170951 ]