【Shake Shack】割って楽しむ、新感覚の期間限定シェイク！パリッと割れるチョコレートが楽しい「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」が4月24日（金）より発売

アイビーカンパニー株式会社

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(R)（以下、シェイク シャック）」は、カップ全体をチョコレートでコーティングし、割る瞬間から楽しめる新体験の「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」を、2026年4月24日（金）から5月下旬までの期間限定で、国内全18店舗にて販売いたします。

「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」は、なめらかなバニラフローズンカスタードをベースに、コク深いヘーゼルナッツチョコレートペーストを合わせた、ナッツの風味と濃厚な味わいが特長のシェイクです。本商品最大の特徴は、カップ全体の内側をチョコレートでコーティングしている点。シェイクを飲む前にカップを軽く押すことで、パリッと割れるチョコレートの食感と音を楽しめます。チョコレートが割れることで、なめらかなシェイクと混ざり合い、一口ごとに食感と風味の変化を感じられる、これまでにない体験をお楽しみいただけます。味わいだけでなく、「割る」というアクションから始まる体験価値にこだわった、シェイク シャックならではの新感覚シェイクを、ぜひこの機会にお試しください。

■期間限定メニュー詳細

商品名：ヘーゼルナッツチョコレートシェイク ※期間限定

販売期間：2026年4月24日（金）～5月下旬

取扱店：国内全18店舗

（店舗一覧はこちら(https://shakeshack.jp/locations/)）

販売価格：1,430円（税込）

1日当たりの販売数に限りがございます。

※上記のメニューは一部店舗で価格が異なります。

■爽快感あふれる炭酸入りのレモネードが新登場！昨年人気のバーガーも再登場

シェイク シャックオリジナルのレモネードシロップにレモンピールと炭酸を加え、すっきりとした爽快感が楽しめる「スパークリングレモネード」が期間限定で登場。食事との相性も良く、これからの季節にぴったりの一杯です。

また、ご好評をいただいた期間限定バーガー「スマッシュドオニオン」が再登場。アンガスビーフ100％のパティと一緒にスマッシュして香ばしく焼き上げたオニオン、チーズと自家製ディジョネーズソースを重ねた、食べごたえのある一品です。

■期間限定メニュー詳細

商品名：スパークリングレモネード ※期間限定

販売期間：2026年4月24日（金）～6月下旬

取扱店：国内全18店舗

（店舗一覧はこちら(https://shakeshack.jp/locations/)）

販売価格：660円（税込）

商品名：スマッシュドオニオン ※期間限定

販売期間：2026年4月24日（金）～6月下旬

取扱店：国内全18店舗

（店舗一覧はこちら(https://shakeshack.jp/locations/)）

販売価格：1188円（税込）

※上記のメニューは一部店舗で価格が異なります。

■Shake Shackについて

NYの高級レストラングループ「ユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ」の創業者

ダニー・マイヤーがモダンなバーガースタンドをコンセプトに誕生させた“ファインカジュアル”な

グルメバーガーレストランです。「Stand For Something Good(TM)」というブランドミッション

のもと、良質で安心・安全な食材の調達や地球環境に優しいデザインを採用。

チャリティや地域コミュニティのサポートを行うなど、レストランの枠組みにとらわれない様々な

活動を行っています。

■オフィシャルWEBサイト：https://www.shakeshack.jp

■Instagram：https://www.instagram.com/shakeshackjpn

■X：https://twitter.com/shakeshackjpn

■Threads：https://www.threads.net/@shakeshackjpn?invite=0