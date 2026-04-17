『アギト-超能力戦争-』の公開を記念して、津上翔一役・賀集利樹さんによるムビチケカードサイン会がアニメイト池袋本店にて開催！
イベントの詳細はこちら！ :
https://animate-ticket.com/feature_pages/agito2026
株式会社アニメイトが運営する、アニメ・ゲーム・声優のイベントや映画、2.5次元ミュージカル・舞台など幅広いチケットを取り扱っている「アニメイトチケット」より、『アギトー超能力戦争ー』の公開を記念して津上翔一役・賀集利樹さんのムビチケカードサイン会をアニメイト池袋本店1階にて実施いたします。
4月25日に開催される本イベントでは、『アギトー超能力戦争ー』に津上翔一役として出演している賀集利樹さんからお持ちのムビチケカードに直筆サインをしてもらえるチャンス！すでにムビチケカードを購入済みで映画に行く予定の方はもちろん、購入予定の方やまだ購入していない方も、ぜひこの機会に限定ラバーチャームが付くアニメイトにてお買い求めください。
■イベント情報
『アギトー超能力戦争ー』ムビチケカードサイン会
開催日：2026年4月25日
開催時間：12:00～整理券配布 / 15:00～16:00第1回サイン会 / 17:00～18:00第2回サイン会
内容：お持ちの『アギトー超能力戦争ー』ムビチケカードに賀集利樹さんがサインいたします。
出演：賀集利樹さん
詳細ページ(https://animate-ticket.com/feature_pages/agito2026)
△アニメイト限定ラバーチャーム
■商品情報
『アギトー超能力戦争ー』アニメイト限定ラバーチャーム付き ムビチケカード(一般)
販売期間：2026年4月10日～2026年4月28日
販売価格：2,570円（税込）
取扱店舗：アニメイト全店・通販
チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/66?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=agito)
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■アニメイトチケットとは
2025年12月15日にオープンした、アニメ・コミック・ゲームを中心としたエンターテインメントに特化したチケット販売専門サイト。独自のプラットフォームを立ち上げたことで、ユーザーが目的の公演情報や商品にアクセスしやすい環境を実現。今後もアニメイトの店舗やWeb広告媒体との告知連携も行いながら、掲載商品のラインナップを順次拡充していきます。
販売希望・サービスに関するお問い合わせ(https://animate-ticket.com/ticket_inquiries/new)
■権利表記
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映
■関連URL
チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/66?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=agito)
『アギトー超能力戦争ー』公式サイト(https://www.kamen-rider-official.com/agito/)
『アギトー超能力戦争ー』公式X(https://x.com/agito_movie)
「アニメイトチケット」公式X(https://x.com/animateticket)