TXOne Networks 「Stellar Discover」プレビュー版の提供を開始: OT環境におけるエンドポイント可視化を、運用への影響なく実現

TXOne Networks Japan合同会社

TXOne Networks（本社：台湾・台北、以下 TXOne）は、OTセキュリティ分野における新製品「Stellar Discover」のプレビュー版の提供を開始したことを発表しました。

Stellar Discoverは、従来の手法では導入が難しかったOT環境において、資産の可視化および脆弱性評価を実現する軽量なエンドポイントセンサーです。システムへの影響を最小限に抑えながら、資産情報の把握やセキュリティリスクの可視化を可能にします。本製品は、TXOneが提唱するOTセキュリティ対策の初期段階を強化するものであり、資産の把握からリスク評価、さらにアクティブ防御へと段階的に進むための基盤を提供します。また、ネットワークベースの可視化・評価ソリューションである「SenninRecon」や「TXOne Edge」と組み合わせることで、OT環境全体のセキュリティ状況を体系的に把握することが可能となります。

OT環境では、エンドポイントレベルでの可視性の不足が長年の課題とされてきました。従来のネットワークベースの手法では、通信の挙動から資産を特定することは可能である一方、実際にエンドポイント上で稼働しているソフトウェアの詳細や、内在する脆弱性、マルウェアの有無といった情報の把握には限界があります。Stellar Discoverは、こうした課題に対応し、より詳細なエンドポイント情報の可視化を実現します。

Stellar Discoverはユーザースペースで動作し、カーネルアクセスやドライバの導入、管理者権限を必要としません。この設計により、システムの安定性に影響を与えるリスクを抑えています。インストールは1台あたり約1分で完了し、再起動や特別な設定は不要です。また、アンインストールも迅速に行うことが可能です。

導入後は、デバイスおよびソフトウェアのインベントリ情報の取得に加え、TXOne独自のVSARスコアリングに基づく脆弱性検出、USB利用状況の監視、ログイン失敗の記録、マルウェアの検出などの機能を提供します。なお、本製品は検知専用の設計となっており、エンドポイント上での遮断や隔離、設定変更などの処理は行いません。取得した情報は、TXOneの管理コンソールを通じてレポート形式で提供され、資産の状態や脆弱性の重要度、推奨対応策の把握を支援します。

TXOne Networks CEOのテレンス・リウは次のように述べています。「多くのOT環境では、把握・更新・保護が困難なエンドポイントが依然として存在しています。まずは現状を正確に把握することが重要です。Stellar Discoverは、運用への影響を抑えながら、その第一歩を支援します。」

Stellar Discoverは現在、TXOneおよびパートナー企業を通じてプレビュー版として提供されています。正式版（英語）の提供開始は2026年5月を予定しています。

TXOne Networksについて

TXOne Networksは、OT環境に特化したセキュリティソリューションを提供する企業です。産業制御システムや重要インフラ分野において、操業の継続性を確保しながらセキュリティ対策を実現することを目的とし、資産の可視化、リスク評価、運用保護を一体的に支援しています。