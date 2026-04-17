2009年の本格的ケータイRPG『フライハイトクラウディア4』、G-MODEアーカイブス6周年記念グッズとしてブロマイドが登場、ファミマプリントで本日より販売開始

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、フィーチャーフォンアプリ復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」6周年記念グッズとして、Nintendo Switch(TM)/Steam(R)で好評配信中の『フライハイトクラウディア4』のランダムブロマイドが、2026年4月17日（金）より全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」にて販売開始されたことをお知らせいたします。

■ファミマプリント『フライハイトクラウディア4』

https://famima-print.family.co.jp/game/flyhight/flyhight4-01(https://famima-print.family.co.jp/game/flyhight/flyhight4-01)

■製品情報

製品名 フライハイトクラウディア4 ランダムブロマイド

販売価格 L判：300円（税込み）、2L判：500円（税込み）

ラインナップ 全10種（※ランダムですので絵柄は選べません）

■販売情報

ファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」にて販売（※一部店舗除く）

販売期間：2026年4月17日(金) 10:00～

※一部お取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

『フライハイトクラウディア4』

本格的ケータイRPGとして人気のフライハイトクラウディアシリーズ。

最新作「フライハイトクラウディア4」は、空の世界「クラウディア」に次々と起き始めた

不可解な出来事の謎と、そこに巻き込まれていく人々の絆が描かれます。

■G-MODEアーカイブス フライハイトクラウディア4

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/FlyhightCloudia4/

■空の世界クラウディアを舞台にした、友情と絆をテーマにした正統派RPG

2004年に1作目「フライハイトクラウディア」がフィーチャーフォン用として配信された携帯電話アプリゲーム。今なおファンからの人気が根強い「フライハイト」シリーズは、現在はフィーチャーフォンアプリ復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」としてNintendo Switch(TM)、Steam(R)で配信されています。

G-MODEアーカイブス ポータルサイト

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/

株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

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