国際的デザインアワード「London International Creative Competition（LICC）2025」中央グリーン開発株式会社の分譲住宅が《Shortlist》に選出

ポラス株式会社

ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：

戒能 隆洋）が開発した2 作品が、国際的なデザインアワード「London International

Creative Competition（以下、LICC）2025」（主催：Farmani Group）のBUILD（Architecture）部門において《Shortlist》※に選出されました。その他、1 作品が《Official Selection》※に

選出されました。

LICCは、BUILD（Architecture）／CREATE（Art）／ILLUSTRATE（Graphic）／

DECORATE（Interior）／SHOOT（Photo/Video）／USE（Product）の6部門があり、毎年世

界中から寄せられる1,000点を超える応募作品の中から、クリエイティブな才能を見出

し、表彰しています。

※一次審査を通過した《Official Selection》の中から、高得点を獲得した上位作品が《Shortlist》として選出されます。

（LICC ホームページ：https://licc.uk/ ）

受賞作品の紹介

《Shortlist》遊び場ガーデンタウン

中央グリーン開発株式会社

デザイナー ： 河内 忠夫

低層住宅地に佇む5 棟の分譲住宅です。中央には、子どもたちが元気に遊び、家族が見守れる「遊び場ガーデン」を設置。建物と外観が一

体となったデザインで、地域住民の安全と安心につながる、コミュニティ形成の基盤となる空間を創出しました。

受賞ページ ： https://www.licc.uk/winners/winner.php?id=125460

「1.5 階玄関」3 階建て6 層住宅

中央グリーン開発株式会社

デザイナー ： 鎌田 浩之、諸橋 健二

3 階建て住宅は、縦に空間を活用出来る一方で、1 階と3 階のつながりが希薄になりがちです。一般的には1 階に配置される玄関を、1階と2階の間にある「1.5 階」に設け、吹抜けを介して家のどこにいても「ただいま」「いってきます」を感じられるように設計しました。0.5 階（1 階フロ

アより約40cm 掘り下げた5 帖の空間）～3 階まで多彩な居場所を設けた6 層構造になっています。

受賞ページ ： https://www.licc.uk/winners/winner.php?id=125461

《Official Selection》

2 棟を一体的にとらえたプライベートデザイン住宅

ポラスガーデンヒルズ株式会社

デザイナー ： 松井 孝治

デザインチーム： 水野 貴裕、阿彦 栞季

隣接する2 つの区画を一つの敷地として捉え、住戸間の中間領域を活用した住宅です。外観と建物の配置を緻密に設計し、道路からの視線を遮断した快適な居住空間を確保しました。室内のプライバシーを守りつつも、外部とのつながりを感じられるようにし、カーテンを閉めずに自然光と新鮮な空気を取り込むことができます。

受賞ページ ：https://licc.uk/winners/winner.php?eid=2-37763-25

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease