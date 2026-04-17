株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)は、４月２５日(土)・２６日(日)に開催されるＢリーグ「仙台８９ＥＲＳ」２０２５-２６シーズンホーム最終節において、冠試合となる「あすとつながるｋｈｂデー 仙台８９ＥＲＳ × 横浜ビー・コルセアーズ」を開催します。

試合当日は、ｋｈｂアナウンサーやマスコットキャラクター“ぐりり”も登場し、会場を熱く盛り上げます。また、当日ご来場いただいた方にはこの２日間限定デザインのチアボードを先着でプレゼント！（両日先着４,０００名様）

さらに、会場内のｋｈｂブースでは「仙台８９ＥＲＳ」とのコラボグッズ「サコッシュポーチ」も限定販売いたします。（限定５０個）

サコッシュポーチ（税込2,000円）ホーム最終戦はｋｈｂで実況生中継！

ホーム最終戦となる４月２６日（日）の試合はｋｈｂにて実況生中継で放送いたします。会場で、テレビの前で、「仙台８９ＥＲＳ」を“黄援”しましょう！

「ｋｈｂスポーツ応援宣言」のもと、今後もＢリーグをはじめ、宮城県内のスポーツを応援し、より一層盛り上げてまいります。

◇番組概要

【番 組 名】ｋｈｂ ＳＰＯＲＴＳ Ｂリーグ ホーム最終戦

仙台８９ＥＲＳ×横浜ビー・コルセアーズ

【放 送 日 時】２０２６年４月２６日（日）１３時５５分～１６時１５分 ※生中継

【放送エリア】宮城県ローカル

【制作・著作】ｋｈｂ東日本放送