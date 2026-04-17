≪待望の3店舗目オープン≫⾧崎土産【タンテ・アニー】がハウステンボス本店、⾧崎駅店に続き“⾧崎空港”に4月22日(水)NEWオープン!

NEW オープンを記念したキャンペーンを実施!

株式会社九十九島グループ（タンテ・アニー）⾧崎空港店パース画像

“アニーおばさん”が作る、オランダの良き時代を思い出させる素朴で優しい、心温まる焼き菓子を提供するタンテ・アニー。ハウステンボス本店と⾧崎駅店にて、旅の思い出や⾧崎土産としてたくさんの皆様にご愛顧いただいております。

この度、⾧崎県の空の玄関口である⾧崎空港に、タンテ・アニー3店舗目となる⾧崎空港店を新たにオープンいたします。35年以上愛され続けているロングセラー商品『カース・ケイク』 や、2026年2月に発売したばかりのふわっと軽やかな口どけの『スフレカース』など、さまざ まなシーンでお楽しみいただけるラインナップを取りそろえております。

⾧崎の旅の思い出に― 。アニーおばさんの焼き菓子を⾧崎空港で買えるのはここだけ。

この機会に、是非お手にとってお楽しみください。

◆店舗情報

【店舗名】 タンテ・アニー⾧崎空港店

【住 所】 ⾧崎県大村市箕島町593⾧崎空港2階

【開店日】 2026年4月22日（水）

【営業時間】 6:45~20:30

※館の営業時間に準ずる

◆オープニング記念キャンペーン

⾧崎空港店オープニング記念キャンペーンとして、税込4,320円 以上お買い上げのお客様に、タンテ・アニーオリジナルミニバッグをプレゼント!

落ち着いたトーンのバッグに、タンテ・アニーのロゴ入り。マチ付きで、ちょっとしたお出かけやお散歩に重宝するアイテム です。

【実施期間】2026年4月22日(水)～

※なくなり次第終了。

【対象店舗】タンテ・アニー⾧崎空港店

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.99grp.co.jp/contact/form-brand/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

◆商品紹介

◇カースケイク

オランダ産ゴーダチーズを使用し、北海道産クリームチーズを加えたなめらかでコクのある味わい。35年以上愛されているロングセラー商品です。

※チーズのうち、ゴーダチーズ58％、クリームチーズ39％使用。

小 1,944円（税込）

大 3,024円（税込）

◇スフレカース

ふわっと軽やかな口どけのスフレ生地に、フランス製造のチー ズを使用したなめらかな口当たりのチーズクリームを閉じ込めました。仕上げにゴーダチーズパウダー振りかけることで、口に入れた瞬間、ほのかにチーズの香りが広がります。

※チーズパウダー中ゴーダチーズ60%使用

1個 2,160円（税込）

◇チーズクッキー

※ さっくり焼き上げたクッキーで、カマンベールパウダーを練り込んだホワイトチョコ をサンド。チーズのほんのりとした塩味があとを引く、クセになるおいしさ のクッキーです。

※チーズパウダーのうち、カマンベールチーズ75％使用

※チョコレートコーチングを使用

10枚入 1,188円（税込）

20枚入 2,370円（税込）

◇<期間限定商品>夏みかんクリーミーチーズケーキ

まろやかなクリームチーズに、夏みかんのマーマレードを加えて、しっとりと焼き上げました。濃厚ながら、後味にはさわやかな柑橘の風味が広がる、クリーミーなチーズケーキです。

※柑橘類中、夏みかん67％使用

※チーズのうち、クリームチーズ71％使用

1個 2,268円（税込）

※写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆ブランドについて

むかしむかしオランダのミデルブルグと言う所に、アニーと言う名前の眼鏡をかけたおばさんが住んでいました。

アニーおばさんはケーキ作りの名人。

ケーキの焼き上がりを告げる鐘の音にひかれ、毎朝彼女の家の前は、素朴な美味しいケーキを求める人々が集まります。

いつしかアニーおばさんの家はお店となり、⾧年愛され続けて来ました。 お店の名は「タンテ・アニー（アニーおばさん）」。

オランダの良き時代を思い出させる、素朴で優しいお菓子をおたのしみください。

◆店舗情報

タンテ・アニーハウステンボス本店

住 所:⾧崎県佐世保市ハウステンボス町8-2

A-4区画パサージュ内

営業時間:館の営業時間に準ずる

店 休:館の店休に準ずる

タンテ・アニー⾧崎駅店

住 所:⾧崎県⾧崎市尾上町1-67

⾧崎街道かもめ市場内

営業時間:8:30～20:00 ※館の営業時間に準ずる

店 休:館の店休に準ずる

タンテ・アニー⾧崎空港店（2026年4月22日NEWOPEN）

住 所:⾧崎県大村市箕島町593

⾧崎空港2階

営業時間:6:45~20:30 ※館の営業時間に準ずる

店 休:館の店休に準ずる

◆公式サイト

〈ブランドサイト〉:https://sucreyshopping.jp/tanteannie

〈Instagram〉https://www.instagram.com/tante_annie99/