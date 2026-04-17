≪ GW・夏休みのお土産に≫ ナッツの香ばしさと塩味を効かせた『メープルソルティナッツクッキー』が【ザ・メープルマニア】より、4月25日（土）から期間限定で発売!

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一、本社:東京都港区）は、【ザ・メープルマニア】よ り、『メープルソルティナッツクッキー』を2026年4月25日（土）より期間限定で発売いたします。

東京旅行の思い出に【ザ・メープルマニア】はいかがでしょうか?

昨年も好評いただいた期間商品『メープルソルティナッツクッキー』が今年も登場。

メープルシュガー、ヘーゼルナッツ、アーモンドプラリネを練り込み、塩味を効かせたクッキーでバニ ラ風味のチョコ をサンド。上品なメープルの香りとナッツの香ばしさ、ほどよい塩味が、これからの季 節にぴったりな味わいです。

これから迎えるゴールデンウイークや夏休みなど、⾧期のお休みで東京に訪れた際のお土産として、い かがでしょうか?もちろん、ご自宅でのティータイムのお供や、母の日・父の日などのシーズンギフト にも。期間限定商品につき、無くなり次第終了となりますので、この機会にぜひお楽しみください。

※チョコレートコーチングを使用。

◆商品概要

【商品名】メープルソルティナッツクッキー

【価 格】1,350円（税込）

【内 容】9枚入

【発売日】2026年4月25日（土）

【販売店】

常設店舗:グランスタ東京店、京王新宿店、

メープルスタンドルミネ北千住店

催事店舗:羽田空港第二ターミナル食賓館時計台3番前、羽田空港国内第一ターミナル出発ロビー館Eゲート前 他

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

◆The MAPLE MANIA Story

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。 音楽や映画などの文化や芸術が充実した、 明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。 そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メー プル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。 誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと… ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、 今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆商品紹介

◇メープルバタークッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクの クッキーでバター風味のチョコ ※ をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。

※チョコレートコーチングを使用。

9 枚入 1,188円(税込）

18 枚入 2,376円 (税込)

32 枚入 4,212円 (税込)

◇メープルフィナンシェ

メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、 中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。

6 個入 1,300円(税込）

12 個入 2,600円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

◇メープルクッキー詰合せ缶≪グランスタ東京限定≫

人気No.1の『メープルバタークッキー』とグランスタ限定『メープルチーズクッキー』を詰め合わせた限定缶です。存在感のあるゴールドで特別感を演出。指先に触れるエンボス加工の立体感は、手に取るたびに愛着が深まるメープルマニアらしい仕上がり。

14 枚入 2,500円(税込） ※消費税切り捨て表記 ・メープルバタークッキー7枚

・メープルチーズクッキー7枚

※商品の画像は全てイメージです

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆常設店舗・公式サイト

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンドルミネ北千住店

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/themaplemania/

Instagram:https://www.instagram.com/themaplemania_official/

X:https://x.com/themaplemania

Facebook:https://www.facebook.com/themaplemania

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエン タルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミル フィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドロー リー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ