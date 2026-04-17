ホロライブ二次創作ゲームブランド「holo Indie」最新作、野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』本日Steamにて発売！20%OFFローンチセールも開催！
株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、クローバーラボ株式会社が開発した野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』を、本日2026年4月17日（金）よりSteamにて発売したことをお知らせいたします。
あわせて、本日より7日間限定で通常価格から20%OFFお買い求めいただけるローンチセールを開催したことをお知らせいたします。
■ついにプレイボール！伝説の野球ゲームがholo Indieで蘇る！
本作は、株式会社シティコネクション（旧ジャレコ）の名作野球ゲーム『燃えろ!!プロ野球』をベースに、ホロライブのメンバーやファンマスコットたちが熱い試合を繰り広げる野球ゲームです。
ドット絵で描かれた懐かしくも新しいグラフィックで、お馴染みのホロライブメンバーたちが躍動します。
自分だけのチームを編成・育成してお楽しみください。
▼Steamストア
https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FnBzoQumYk8 ]
■『萌えろ!!ホロ野球』の特徴！■「ホロライブリーグ」で自分だけのチームを育成！
3つのリーグを勝ち抜きながらチームを育成。リーグ優勝を目指して戦うモードをご用意。
監督タイプによって成長の方向性が変わるため、プレイヤーごとのスタイルに合わせた育成をお楽しみいただけます。
■「対戦モード」で友達、CPUと試合を楽しもう！
対戦ルールをカスタマイズしながら、PvE・PvPのローカル対戦を思う存分楽しめるモードをご用意。
対戦モードでは、ホロライブリーグで育成したチームを持ち込んでの対戦も可能です。
■「オンラインモード」で全国のプレイヤーと対戦！
ホロライブリーグで育成した自分だけのチームを使って、全国のプレイヤーとの熱い対戦をお楽しみください。
■作品情報
タイトル：萌えろ!!ホロ野球
ジャンル：野球ゲーム
プレイ人数：1～2
価格：1,500円（税込）
対応プラットフォーム：Steam
ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/
対応言語：日本語 / 英語
開発元：クローバーラボ株式会社
権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp. (C) 2026 Clover Lab, Inc. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.