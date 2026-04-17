ホロライブ二次創作ゲームブランド「holo Indie」最新作、野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』本日Steamにて発売！20%OFFローンチセールも開催！

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株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、クローバーラボ株式会社が開発した野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』を、本日2026年4月17日（金）よりSteamにて発売したことをお知らせいたします。


あわせて、本日より7日間限定で通常価格から20%OFFお買い求めいただけるローンチセールを開催したことをお知らせいたします。




■ついにプレイボール！伝説の野球ゲームがholo Indieで蘇る！

本作は、株式会社シティコネクション（旧ジャレコ）の名作野球ゲーム『燃えろ!!プロ野球』をベースに、ホロライブのメンバーやファンマスコットたちが熱い試合を繰り広げる野球ゲームです。


ドット絵で描かれた懐かしくも新しいグラフィックで、お馴染みのホロライブメンバーたちが躍動します。


自分だけのチームを編成・育成してお楽しみください。


▼Steamストア


https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FnBzoQumYk8 ]

■『萌えろ!!ホロ野球』の特徴！

■「ホロライブリーグ」で自分だけのチームを育成！

3つのリーグを勝ち抜きながらチームを育成。リーグ優勝を目指して戦うモードをご用意。


監督タイプによって成長の方向性が変わるため、プレイヤーごとのスタイルに合わせた育成をお楽しみいただけます。


■「対戦モード」で友達、CPUと試合を楽しもう！

対戦ルールをカスタマイズしながら、PvE・PvPのローカル対戦を思う存分楽しめるモードをご用意。


対戦モードでは、ホロライブリーグで育成したチームを持ち込んでの対戦も可能です。


■「オンラインモード」で全国のプレイヤーと対戦！

ホロライブリーグで育成した自分だけのチームを使って、全国のプレイヤーとの熱い対戦をお楽しみください。













■作品情報

タイトル：萌えろ!!ホロ野球


ジャンル：野球ゲーム


プレイ人数：1～2


価格：1,500円（税込）


対応プラットフォーム：Steam


ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/


対応言語：日本語 / 英語


開発元：クローバーラボ株式会社


権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp. (C) 2026 Clover Lab, Inc. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.