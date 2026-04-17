ホロライブ二次創作ゲームブランド「holo Indie」最新作、野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』本日Steamにて発売！20%OFFローンチセールも開催！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、クローバーラボ株式会社が開発した野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』を、本日2026年4月17日（金）よりSteamにて発売したことをお知らせいたします。

あわせて、本日より7日間限定で通常価格から20%OFFお買い求めいただけるローンチセールを開催したことをお知らせいたします。

■ついにプレイボール！伝説の野球ゲームがholo Indieで蘇る！

本作は、株式会社シティコネクション（旧ジャレコ）の名作野球ゲーム『燃えろ!!プロ野球』をベースに、ホロライブのメンバーやファンマスコットたちが熱い試合を繰り広げる野球ゲームです。

ドット絵で描かれた懐かしくも新しいグラフィックで、お馴染みのホロライブメンバーたちが躍動します。

自分だけのチームを編成・育成してお楽しみください。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/

■『萌えろ!!ホロ野球』の特徴！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FnBzoQumYk8 ]■「ホロライブリーグ」で自分だけのチームを育成！

3つのリーグを勝ち抜きながらチームを育成。リーグ優勝を目指して戦うモードをご用意。

監督タイプによって成長の方向性が変わるため、プレイヤーごとのスタイルに合わせた育成をお楽しみいただけます。

■「対戦モード」で友達、CPUと試合を楽しもう！

対戦ルールをカスタマイズしながら、PvE・PvPのローカル対戦を思う存分楽しめるモードをご用意。

対戦モードでは、ホロライブリーグで育成したチームを持ち込んでの対戦も可能です。

■「オンラインモード」で全国のプレイヤーと対戦！

ホロライブリーグで育成した自分だけのチームを使って、全国のプレイヤーとの熱い対戦をお楽しみください。

■作品情報

タイトル：萌えろ!!ホロ野球

ジャンル：野球ゲーム

プレイ人数：1～2

価格：1,500円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4521010/holoBase/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：クローバーラボ株式会社

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp. (C) 2026 Clover Lab, Inc. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.