LINE・アプリ会員限定【4月20日、4月27日】マンデー＼生ビール1杯100円セール／を開催！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、2026年4月20日（月）、4月27日（月）の2日間、白木屋・笑笑・魚民・目利きの銀次・山内農場・千年の宴などの全国の当社対象店舗（※）で、LINE・アプリ会員限定「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施します。

当社の公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、この機会に是非ご登録ください。

この春、新たなスタートを迎える皆さまを応援するため、「新生活応援！生ビール1杯100円セール」を実施いたします。

新しい環境での生活は、期待とともに少なからず緊張や疲れも伴うものです。

そんな日々の中で、ほっと一息つけるような心ほどける時間をぜひ当社店舗でお過ごしください。

これからも、地域の皆さまに寄り添い、日常に小さな喜びと活力をお届けできるよう努めてまいります。

ぜひこの機会に、仕事帰りのひとときや、ご友人・ご同僚との集まりの場に、気軽にお立ち寄りください。

【4月20日、4月27日】の2日間は、LINE・アプリ会員様限定で生ビール何杯飲んでも1杯100円セール！

■対象商品

キリン一番搾り生ビール 中ジョッキ

■実施日時

実 施 日： 2026年4月20日（月）、2026年4月27日（月）

実施時間： 15時以降のご注文に限ります。（開店時間は店舗により異なります）

（※）■対象店舗

789店舗（4月17日現在）

※一部休業日の店舗がございます。事前に店舗情報をご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-767-518d90421f479b259772890c347127e9.pdf

■実施内容

公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、ご利用日、当日にご登録いただくと、生ビール1杯100円セールをご利用いただけます。

■ご留意事項

・何杯でも上限なくセール価格でご注文いただけます。飲み過ぎには十分ご注意ください。

・開店(15時)から閉店時間（ラストオーダー）までのご注文に限ります。

・ご注文時にLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンをご提示ください。

・グループ1人の提示で全員ご利用いただけます。

・別途、チャージ料（店舗によっては席料、お通し代）がかかります。

・お一人様につき330円（税込）以上のお料理を2品以上ご注文ください。

・他の各種キャンペーンやセール、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他割引施策との併用はできません。

【幹事様必見！】歓迎会・送別会は全国の(株)モンテローザの対象店舗がおトク！歓送迎会キャンペーンご予約受付中！

歓送迎会キャンペーン！ ＜事前WEB予約がオトク！！＞

＜予約特典１. 対象コースを前日までにWEB予約すると、お一人様につき最大1,000円OFF＞

■開催期間

2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

■開催内容

前日までにWEB予約サイトの「HOT PEPPERグルメ」「ぐるなび」「PayPayグルメ」「食べログ」「(株)モンテローザ公式ホームページ」から、対象コースを予約すると特典が受けられます。

１. お一人様につき500円OFF！

２. 20時以降開始のご予約はお一人様につき1,000円OFF！

＜予約特典２. 【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】＞

■開催期間

2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

■開催内容

【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】

■ご留意事項

・電話でのご予約は、本キャンペーンの対象外です。

・食材手配の都合上、料理内容を変更する場合がございます。

・当社お食事券、その他割引券・クーポン券などとの併用割引はできません。

・本キャンペーンの対象は、「対象コース（アルコール飲み放題付）」の場合に限ります。「ソフトドリンク飲み放題付」の場合、「コース料理のみご注文」の場合は、本キャンペーンの対象外です。

・一部、ブランド名と異なるメニューを販売している店舗があります。本キャンペーンの対象となるコースは、各WEBサイトのご利用予定店舗のご予約受付画面でご確認ください。

・実施期間中、メニュー変更により対象コースが変更となる場合がございます。

詳細はこちら :https://www.monteroza.co.jp/campaign/2026/haru_cp-2/?utm_source=pr-times

【モンテアプリ特典】事前に「PayPayクーポン」を取得して、モンテアプリからPayPay決済すると、ポイント最大5％付与

■開催期間

2026年3月1日（日）0：00 ～ 2026年4月30日（木）23：59

■開催内容

事前にPayPayアプリ上でPayPayクーポンを獲得のうえ、対象店舗をご利用のお会計時にモンテアプリのPayPay決済をご利用いただくと、決済金額の最大5％のPayPayポイントが後日付与されます。

■付与条件

１.決済金額の最大3％付与

［決済金額］：1,000円（税込）以上

２.決済金額の最大5％付与

［決済金額］：20,000円（税込）以上

■ご留意事項

・PayPayポイントの付与上限は、１.２.の条件ごとに期間中5,000ポイントです。（出金・譲渡不可）

・条件１.と２.を共に満たしても、ポイントの重複付与はされません。

この場合、付与されるポイントの多いクーポンが適用されます。

・事前に「PayPay」アプリ上で、当社PayPayクーポンの取得が必要です。

・モンテアプリからのPayPay決済の場合のみ、本キャンペーンが適用されます。

・詳しくは「PayPayアプリ」内のクーポンページをご確認ください。

詳細はこちら :https://s.paypay.ne.jp/3t6n3

“モンテアプリ”について

(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。

さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。

【機能など】

▶フリーワード店舗検索

目的地周辺の店舗を検索することができます。

１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。

▶お気に入り店舗登録

お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。

▶新規会員登録特典

新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。

▶ブランド切り替え

ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。

▶アプリ会員限定のクーポン

アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。

▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内

アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。

■「モンテアプリ」のダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「PayPay」および「PayPayロゴ」は、PayPay株式会社の登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes