水谷豊・著「YUTAKA MIZUTANI」発売

A PEOPLE株式会社

俳優・水谷豊。「傷だらけの天使」「青春の殺人者」などで観客を驚かせた70年代。1978年にはじまった「熱中時代」、さらには「熱中時代・刑事編」の主題歌「カリフォルニア・コネクション」の大ヒット、アイドルとさえいえた水谷豊・主演のTVドラマ黄金期。そして、1987年以降、「浅見光彦ミステリー」「地方記者・立花陽介」など人気シリーズを連発した2時間ドラマの時代。さらに2000年にスタートし、現在まで続く「相棒」。これほど第一線で活躍し続け、それぞれの時代ごとに異なるファンがいる存在をほかに知らない。逆に言えば、「ほんとうの水谷豊」を誰も知らない。

5月24日に発売される水谷豊の著作となる「YUTAKA MIZUTANI」（A PEOPLE・刊）では、その「ほんとうの水谷豊」が明かされる。

監督・水谷豊。「相棒」が続く中、水谷豊は「もうひとりの水谷豊」をつくりあげようとしている。2017年公開の「TAP THE LAST SHOW」で監督デビュー。そこから2本の監督作品を手がけ、第4作となる最新作「Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）～小さな幸せ～」が4月24日(金)に開催される「うみぞら映画祭2026 in淡路島」でお披露目される（その後、全国各地の上映会及び劇場にて順次ロードショー）。

本書「YUTAKA MIZUTANI」は、水谷豊の監督としての人生を描くものである。しかし、監督としての水谷豊を描くとき、膨大な我々が知らなかった「ほんとうの水谷豊」が露になる。

「傷だらけの天使」の工藤栄一から「監督になりなさい」といわれた20代。監督としてではなく自らの企画として「TAP」の映画化を試みるも実現せずに生まれた市川崑・監督作品「幸福」。「周りの人がいなくなった」と語る、空白の時代……。そのすべてが現在の水谷豊の監督作品に投影されている。

水谷豊・監督作品を紐解くことは、過去と現在の「ほんとうの水谷豊」と向き合うこととイコールだ。あらゆる世代の水谷豊ファンに贈る。「あなたは、ほんとうの水谷豊を知らない」。1本ずつ、水谷の監督作品を自らが語ることは、それまで秘められていた「ほんとうの水谷豊」を明かすこととなる――。

「YUTAKA MIZUTANI」発売を記念して「サイン本＆捺印・お渡し会」が5月24日（日）、開催されることが決定。水谷豊が事前に直筆でサインをし、オリジナルの印を押した本をお渡しする会となる。詳細は販売サイト、A PEOPLE SHOPを参照のこと。

また、公開50周年を迎える水谷豊の代表作「青春の殺人者」のTシャツも同時期に発売される。これは1月31日に逝去した長谷川和彦監督の追悼の意味も込められたものとなる。

「YUTAKA MIZUTANI」

著者：水谷豊

発行：A PEOPLE

定価：2,970円（税込）

先行発売：5月24日（日）A PEOPLE SHOP、サイン本＆捺印・お渡し会

発売：6月５日（金）Amazonほか一部書店にて発売

●水谷豊「YUTAKA MIZUTANI」サイン本お渡し会を開催

【抽選で300名限定】

開催日時：5月24日（日）11:00開場（予定） 11:20トーク・ライブ（予定）

終了後、お渡し会

場所：シネマート新宿

定員：300名（下記サイトより購入した方の中から抽選。先着順ではありません）

販売サイト：A PEOPLE SHOP

https://apeople.theshop.jp/

販売期間：4月17日（金）～5月14日（木）23：59まで

●公開50周年！「青春の殺人者」Tシャツ発売決定！

「青春の殺人者」Tシャツ

カラー：2種類 (ホワイトver ブラックver..)

サイズ：M、L、XL、XXL

定価：5,500円（税込）

サイトURL：https://www.xrosscounter.com/

5月上旬予約販売開始予定

＊5月24日（日）の「サイン本お渡し会」でも販売予定

本件に関するお問い合わせは ap_info@apeople.jp

平日のみ AM11:00～PM5:00