熊谷の中学生からお母さんへ、感謝のメッセージを送る「母の日ありがとう風呂」おふろcafe ハレニワの湯にて5月7日より開催！

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）は、2026年5月7日（木）より母の日にあわせた特別企画「母の日ありがとう風呂」を開催します。

熊谷市内の中学生たちが、お母さんへの感謝のメッセージをしたためたヒノキの「入浴木」を女性浴室の湯船に浮かべます。面と向かって「ありがとう」を言うのはなんだか照れくさい。そんな中学生からの素直なメッセージを、のんびりおふろに浸かりながら眺めて、ほっこりしていただきたいと思います。

温泉道場は「おふろから文化を発信する」を企業理念に掲げています。地域の子どもたちとつながる本企画も、おふろを通じて「母の日」という文化を発信し、地域や家庭のコミュニケーションを増進したいという想いから生まれました。イベントで使用する入浴木には、森の健やかな成長のために切り出された間伐材（かんばつざい）を使用しています。

＜中学生からの母の日ありがとう風呂＞

開催期間：2026年5月7日（木）～7月17日（金）

開催場所：おふろcafe ハレニワの湯 女性浴室

■おふろcafe ハレニワの湯

コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。

埼玉県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/