ジャパントラベルアワード、日本の「感動地」70選を収録したトラベルブックを出版

株式会社しいたけクリエイティブ

国内最大級の観光アワード（※）「ジャパントラベルアワード」を主催する株式会社しいたけクリエイティブは、日本各地の“心に残る体験”と“その背景にあるストーリー”に出会える場所を集めたトラベルブック『70 Remarkable Japanese Places - ジャパントラベルアワードが選んだ日本の「感動地」70選』を公式サイト(https://japantravelawards.com/rjp)およびAmazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4991463807/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=28PDNXAUA4178&dib=eyJ2IjoiMSJ9._Be-q9kgl458FcpOKpxdyg.SLSbpzdHzUI2tXVSrT5WYFjy1QKx7LIHawIcnt68jag&dib_tag=se&keywords=remarkable+japanese+place&qid=1776151239&sprefix=remarkable+japanese+place%2Caps%2C183&sr=8-1)にて発売開始しました。

※2026年1月時点「国内における観光アワードの表彰部門数における」当社調べ

本書が提案するのは、「ストーリーで旅を選ぶ」という新しい視点です。

旅の記憶に残るのは、有名な観光地や美しい景色だけではありません。そこで出会った人や体験、その土地に息づく背景や想い。それら全てが旅の醍醐味であり、いつまでも自分の中で生き続ける旅の記憶となります。

本書では、東北から沖縄まで、日本各地で出会った「思わず誰かに話したくなる体験」がある70か所を厳選。その土地ならではの魅力や、そこにしかない物語を紹介しています。

■本書の概要

日本の「本当に魅力的な場所」とは、どのような場所でしょうか。

『70 Remarkable Japanese Places』は、そんな問いから生まれたトラベルブックです。

従来のガイドブックが観光地を中心に紹介するのに対し、本書ではその場所に息づく人や体験、背景にあるストーリーに焦点を当てています。

例えば、

・徳島の集落で歌を口ずさみながら蕎麦をふるまってくれた老舗のオーナー。

・沖縄の海で、友人のように迎えてくれたガイドと共にしたサンゴ苗の植え付け体験。

・山梨の宿坊で、ジェンダーレスの婚礼衣装を着せてくれた女将さんとの時間。

本書は、そうした「人との出会い」や「その土地ならではの体験」を軸に、日本全国70の場所を日本在住の外国人クリエイターらが巡りまとめた一冊です。

■本の仕様

東北から沖縄の離島まで、日本全国70の場所を収録した本書は、全200ページ・フルカラーのハードカバー仕様。

英語と日本語のバイリンガル構成で、国内外の読者に向けて制作されています。

各地域はそれぞれ異なるカラーとデザインで表現されており、ページをめくるたびに新しい土地やストーリーとの出会いを楽しめます。

また、巻末には旅の記録を書き込み、大切な人へ贈ることができるページも収録されています。

▶︎ 書籍情報ページ： https://japantravelawards.com/rjp

■出版の背景

本書の出発点となった「ジャパントラベルアワード」は、2021年のコロナ禍に立ち上がりました。

「観光からより良い社会をつくる」ことを目指し、障害の有無やアイデンティティに関わらず、誰もが安心して旅を楽しめる場所や、地域や環境に配慮した取り組みを行う観光地を「感動地」として発掘・表彰しています。

そうした感動地を訪ねる旅の中で出会ったのは、伝統工芸を守る職人や、地域に根ざした体験を生み出す人々、そしてホスピタリティのあり方を更新し続ける宿やホテルの担い手たちでした。

本書『70 Remarkable Japanese Places』は、その最初の3年間の旅の中で出会った場所と人々をまとめた一冊です。アワード受賞地をはじめ、日本各地の「人の想いが息づく場所」を収録しています。

■こんな方におすすめ

日本全国を訪ねて本を制作した、しいたけクリエイティブ/ジャパントラベルアワードのメンバー

・定番の観光地ではない、新しい旅先を探している方

・旅好きな方や、海外の友人へ贈るギフトをお探しの方

・デザイン性の高い、感性を刺激する一冊を手元に置きたい方

・これからの日本の観光を創る、すべての方

・訪日外国人を迎えるカフェや宿泊施設、観光案内所など

■書誌情報

70 Remarkable Japanese Places

著：株式会社しいたけクリエイティブ / ジャパントラベルアワード

言語：英語 + 日本語

価格：12,000円（税・送料込）

仕様：A4判 / 200ページ/ フルカラー / 上製本（ハードカバー）

書籍情報ページ：https://japantravelawards.com/rjp

■誌面イメージ

書き下ろしのイラストやフォントが多数。カラフルでページをめくるだけで楽しいデザイン地域の工芸品やご当地フード、サステナブルなアクティビティなど、多彩な切り口の特集ページ本の最後には書き込みができるページも。自分で読んだ後に、大切な人に贈ることができます

＜お問い合せ先＞

株式会社しいたけクリエイティブ

担当：本郷（ally@shiitakecreative.jp）・土居（honoka@shiitakecreative.jp）



※メディア関係者の方でサンプルをご希望の方は、上記記載のメールアドレスよりお問い合わせください。

■「ジャパントラベルアワード」について

「観光からより良い社会をつくる」を目的とした、国内最大級の観光アワード。誰もが安心して旅を楽しめること、多様な人々の視点やニーズを大切にすること、地域や環境にやさしいことを実践する、日本各地の魅力的な観光地やユニークな体験を「感動地」として発掘し、表彰しています。

多様な旅行者がいる中で、誰もが「訪れやすい、居心地が良い」と感じられる場所を、グローバルな視点で審査・発信することで、地域や施設の魅力を世界へ広げていきます。

公式サイト：https://japantravelawards.com/

公式インスタグラム：@japantravelawards(https://www.instagram.com/japantravelawards/)

株式会社しいたけクリエイティブ

世界専門の広告制作会社。主に英語の記事執筆やコピーライティング、デザイン、ウェブサイトや動画を含む広告制作などを行っています。国内企業や自治体などの海外向けプロモーション支援を軸に、DEIやサステナビリティ視点での観光を促進する「ジャパントラベルアワード」の運営をしています。

企業名 ：株式会社しいたけクリエイティブ

代表取締役：本郷 誠哉

事業内容 ：グローバル向け広告デザインや記事制作、ジャパントラベルアワードの運営

設立 ：2021年1月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 904

公式サイト：https://shiitakecreative.jp