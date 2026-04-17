チーズ作り体験やクイズ、限定メニューなど盛りだくさん！“チーズを楽しむ10のこと”で那須のチーズを満喫！5/9,10に開催する「チーズタウンNASU2026」詳細発表

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、那須のチーズをより楽しんでいただくイベント「チーズガーデンプレゼンツ チーズタウンNASU2026」を2026年5月9日（土）と10日（日）の2日間、JR那須塩原駅西口広場（栃木県那須塩原市）にて開催します。チーズ、クイズ、ビール、ワイン、日本酒、肉、パン、米、本、ケーキといったチーズと掛け合わせるともっとおいしく、もっと楽しくなる10個のコンテンツを通じて、那須のチーズの魅力を体感していただけます。

★“那須がチーズの街になる” 2日間「チーズガーデンプレゼンツ チーズタウンNASU2026」初開催！

イベント会場では、那須のチーズの販売ブース、日本酒やクラフトビール、ワインとのペアリング、チーズを使った特別メニューが楽しめる飲食ブース、そしてできたてを味わえるさけるチーズ作り体験、チーズに関するクイズ大会など、チーズに触れ合う機会を多数ご用意しております。また、那須のチーズの魅力に迫る本イベントのオリジナルブックも発売いたします。「チーズガーデンプレゼンツ チーズタウンNASU2026」を通じて、那須のチーズを様々な角度からお楽しみいただき、より身近に感じていただけるイベントをお届けします。

【開催概要】

イベント名：チーズガーデンプレゼンツ チーズタウンNASU2026

日時：2026年5月9日（土）、10日(日) 9:30-16:00 ※飲食ブースは10:00～

※雨天決行、荒天時は中止の場合有

場所： JR那須塩原駅前西口広場（〒329-3157 栃木県那須塩原市大原間西１丁目）

入場：無料

主催：チーズタウン那須 実行委員会

事務局：株式会社庫や

後援：那須塩原市、那須塩原市教育委員会

協力：那須ナチュラルチーズ研究会、地酒で乾杯！プロジェクト（南会津町観光物産協会）、那須塩原市観光局

協賛：カゴメ株式会社

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/cheesetown_nasu

公式HP：https://cheesegarden.jp/pages/cheesetownnasu_2026

チーズガーデンプレゼンツ チーズタウンNASU2026初開催決定！第一弾プレスリリースはこちら🔻

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000040854.html

★那須の人気店舗が集結！この日だけのチーズメニューを限定販売！

那須に店舗を持つ人気の飲食店が、このイベントにあわせて那須のチーズを使用した特別メニューの販売を行います。チーズカレーやピザ、ホットドッグ、チーズクロワッサンなど、このイベントでしか食べることのできないメニューが勢ぞろいします。また、ワインやビール、日本酒やコーヒーなど、チーズとのペアリングが楽しめるドリンクの販売もございます。チーズメニューとあわせての飲み比べもおすすめです。他にも那須町の本屋や那須塩原市移住促進センター、那須塩原市観光局の出店も予定しています。

Pain natureモンテコルヴォNASU BOULDER BREWING

●両日出店

<飲食店>

SPICE AROMA、スパイス料理 sugar、ソーセージのIchika、TONYA.、那須コーヒーパルキ、那須ナチュラルチーズ研究会、NASU BOULDER BREWING、Pain nature、南会津の地酒で乾杯！プロジェクト、りんどう湖ファミリー牧場、Y’s Vineyards/石井ぶどう

<その他>

本屋プント、那須塩原市移住促進センター、那須塩原市観光局

●9日のみ出店

<飲食店>

稲作本店・たぬき社、スパイス食堂yummy、チーズ喫茶 うし時々やぎ、Fromagerie Fil

●10日のみ出店

<飲食店>

Han:nari、モンテコルヴォ

★JR那須塩原駅1階イベントスペースにて、鉄道グッズの販売や駅構内謎解きイベントを開催！

会場内のJR那須塩原駅西口1階イベントスペースでは、本イベントの開催にあわせて、謎解きイベントや九尾釜めし、九尾すしの駅弁販売、鉄道グッズの鉄道古物販売などを行います。

<コンテンツ概要>

●両日

10:00～15:00駅構内謎解きイベント ※参加条件あり

10:00～16:00エチゴビールのクラフトビール、日本酒、いちごサワー、おつまみ等の販売

11:00～16:00 九尾釜めし、九尾すしの駅弁の販売

※全て数量限定につきなくなり次第終了

●9日のみ

11:00～16:00 鉄道グッズ鉄道古物販売

※数量限定につきなくなり次第終了

●10日のみ

13:30～14:30 『金管五重奏“Beauty Brass Quintet” ＆ SAX三重奏』による生演奏

【本イベントコンテンツのご紹介、ご予約フォームのご案内】

<体験>

★自分だけのできたてチーズを作る！さけるチーズ作り体験

那須に工房を構えるチーズ職人の指導のもと、さけるチーズ作りを体験いただけます。カードと呼ばれる“チーズのもと”から、ご自分の手で実際に作っていただけます。完成後はその場でできたてのさけるチーズをお楽しみください。

5月9日（土）には、U字工事のお二人が来場され、さけるチーズづくり体験にご参加いただきます。

写真はイメージです

日程：2026年5月9日(土)、10日(日)

時間：各日9:30～ ※1時間程度

定員：各50名

参加費：2,500円（税込）

ご予約フォーム：https://cheesetownnasu2026.peatix.com/view

★那須のチーズ王決定戦！チーズクイズ大会 in NASU

会場でチーズに関するクイズに挑戦いただけます。小学生以下部門、一般部門の2部門をご用意していますので、ご家族やご友人などとの参加もお待ちしています。ナチュラルチーズや那須のチーズに関する〇×クイズなどに答えていただき、勝ち残った方には賞品もご用意しています。

※小学生以下部門の景品イメージ

日時：

<小学生以下部門> 5月9日(土) 14:00～

<一般部門> 5月10日(日) 14:00～※年齢制限なし

定員：各50名

参加費：300円（税込）

※当日会場内の本部テントにて11時より先着順にて受付をさせていただきます。

<宿泊ツアー>

★食べて！飲んで！那須の魅力をまるごと満喫する、チーズタウンNASU2026ツアー

イベント会場でもある那須塩原市の魅力をもっと知っていただく機会として、塩原温泉の梅川荘、または板室のゲストハウス Leu.への宿泊がセットになったツアーを開催いたします。さわやかでスッキリした飲み口のパスチャライズド牛乳やゴーダチーズを製造する新生酪農株式会社の工場見学、那須のお土産の定番『御用邸チーズケーキ』の工場見学など、那須のチーズの魅力を存分に感じられる内容となっています。ツアーの発着は、イベント会場のJR那須塩原駅前ですので、イベントも満喫いただけます。

ゲストハウスLeu.※写真はイメージです。

宿泊ツアーの詳細、ご予約はこちら🔻

https://nasushiobara-kanko.jp/events/26355/

★那須のチーズの魅力をお届けするCHEESE TOWN NASU2026ガイドブックを発売！

チーズをもっと身近に、そしてチーズの魅力を余すところなくお届けするイベントガイドブックを発売いたします。那須地域のチーズ工房の方々がおすすめする職人ならではのチーズを使った料理の紹介や、チーズ職人の対談、チーズ好きだからこそ話せる那須地域のチーズの魅力など盛りだくさんの内容をお届けいたします。ガイドブックを通じて、那須のチーズの魅力を再発見してみてください。

発売日：5月9日（土）

価格：1,500円（税込）

販売場所：チーズタウンNASU2026イベント会場 本部テント ※チーズガーデンの店舗ではお取り扱いはございません。

- チーズガーデンについて

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキやチーズクッキー、ガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

- 株式会社庫やについて

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] https://kuraya-group.co.jp/