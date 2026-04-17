【武蔵関・西馬込】整体×トレーニングの「CHART」が2店舗オープン。身体を整え、健やかな習慣を作る“ギラギラしていない”パーソナルジム。

CHART株式会社

CHART株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大久保泰成）は、「整体」と「トレーニング」を掛け合わせた独自メソッドを提供するパーソナルジム「CHART（チャート）」の新店舗として、2026年4月3日に「西馬込店」、4月9日に「武蔵関店」をオープンいたしました。 「身体の不調を整えながら、理想のコンディションを目指す」をコンセプトに、21拠点の実績を活かした質の高いサービスを提供。地域の皆様が、日々の生活をより軽やかに、健やかに過ごすためのパートナーとして、心地よい運動習慣を提案します。

詳細はこちら :https://chart-happiness.com/studio/キャンペーン詳細は各店舗ページからご覧いただけます！

「まずは身体をリセットする」 整体とトレーニングの相乗効果

CHARTの最大の特徴は、トレーニングの前に「整体」を取り入れている点です。日々の生活で生じる骨格の歪みや筋肉の緊張をプロの視点で調整してから動くことで、運動効率を高めます。ただ鍛えるだけでなく、腰痛や肩こりといったお悩みにも寄り添う「根本改善」を追求しています。

“ギラギラ”していない。対話を大切にする専属トレーナー

私たちは「お客様の安心感」を第一に考えています。体育会系の強引なノリや過度なパフォーマンスは一切ありません。落ち着いた柔らかなトーンでの指導を全店舗で統一しており、運動が苦手な方や、静かな環境で自分と向き合いたい方に最適な空間をご用意しています。

一生モノの健康習慣。21拠点の知見を活かしたオーダーメイドプラン

短期的な結果だけを追い求めるのではなく、数年後も健康で動ける身体作りを目指します。21拠点におよぶ運営実績から導き出した独自のプログラムで、お一人おひとりの体力や目標に合わせた最適なメニューを提案。地域に密着した「通い続けたくなる場所」を目指します。

詳細はこちら！ :https://chart-happiness.com/studio/キャンペーン詳細は各店舗ページからご覧いただけます！

■新店舗概要

【西馬込店】4月3日オープン

場所：〒143-0025東京都大田区南馬込5-38-1 1F（都営浅草線「西馬込駅」より徒歩1分）

営業時間：平日土日：8:00-19:00 ※火曜日のみ8:00-14:00

定休日：不定休

電話番号：03-5843-1571（全店舗共通）

西馬込店

【武蔵関店】4月9日オープン

場所 〒177-0051東京都練馬区関町北1-23-18-1F （西武新宿線「武蔵関駅」より徒歩１分）

営業時間：平日10:00-22:00 土日8:00-20:00

定休日：不定休

電話番号：03-5843-1571（全店舗共通）

武蔵関店

■料金プランのご案内（安心の月謝制）

地域の皆様がライフスタイルに合わせて選べるシンプルなプランをご用意しております。

月8プラン 1回あたり：7,000円（税込7,700円） 月額合計：56,000円（税込61,600円）

月4プラン 1回あたり：7,500円（税込8,250円） 月額合計：30,000円（税込33,000円）

入会金：40,000円（税込44,400円） ★オープン記念：今ならキャンペーンで[無料]！