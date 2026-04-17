人工ダイヤモンドの製造・半導体応用・国際供給を一体化した新事業フェーズへ移行

株式会社Spicy Company

株式会社Spicy Company（本社：東京都渋谷区恵比寿4-7-6、代表取締役：小宮久）は、人工ダイ

ヤモンド（合成ダイヤモンド）の製造・輸出入販売において、これまでの素材調達・貿易から一

歩進め、ダイヤモンド半導体への応用展開と国際サプライチェーンの構築を軸とした新事業フェ

ーズへ移行することを発表します。世界の半導体産業が次世代素材を求める今、同社の多年にわ

たる国際ネットワークが本格的に稼働します。

BACKGROUND ── 市場の転換点

シリコン半導体が物理的限界に近づく中、ダイヤモンドは絶縁破壊電界・熱伝導率・電子移動度のい

ずれにおいても既存素材を大幅に上回る「究極の半導体素材」として、世界の産業界・研究機関から

急速に注目を集めています。日本政府も「半導体・デジタル産業戦略」にダイヤモンド半導体を重点

技術として明記し、官民一体の開発加速が始まっています。

株式会社Spicy Companyは創業来、世界各国の最先端技術・精密素材の発掘と供給を事業の核に据え

てきました。とりわけダイヤモンドおよび希少金属の分野では、イスラエルをはじめとする国際的な

製造・研究ネットワークを長年にわたり構築しており、今般の事業拡張はその必然的な帰結です。

STRATEGY ── 三位一体の事業展開

製造体制の確立

CVD・HPHT製法による高品質ダイヤモンド素材を安定供給できる製造パートナーとの連携を強化し、ロット供給体制を整備

半導体応用への展開

パワーデバイス・高周波素子・量子デバイス向けウェハの供給。国内研究機関・製造メーカーとの共同開発を推進

国際供給網の構築

国内外大手商社・政府機関・工業メーカーへの安定供給ルートを確立。海外製造拠点との連携で調達

TECHNOLOGY ── 人工ダイヤモンドの優位性

シリコン・SiCとの比較優位

・ 絶縁破壊電界：シリコン比 約10倍、SiC比 約3倍

・ 熱伝導率：シリコン比 約13倍（銅の約5倍）

・ 高温・高電圧・高周波環境下での安定動作

・ EV・電力インフラ・5G/6G・宇宙・防衛・量子コンピューティングへの応用

・ 採掘不要のサステナブル素材としてESG適合性も高い

人工ダイヤモンドは天然ダイヤモンドと化学的・物理的に同一の性質を持ちながら、採掘による環境負荷を伴わないため、脱炭素・サステナブル素材としての評価も高まっています。産業素材としての性能訴求とESG文脈の双方で、今後の需要拡大が見込まれます。

COMMENT ── 代表コメント

世界の産業は今、素材の転換点を迎えています。当社はこれまで培ってきた国際ネットワークと素材調達の知見を活かし、ダイヤモンドという最高性能の素材を、必要とするすべての産業に届ける架け橋となってまいります。

株式会社Spicy Company 代表取締役 小宮 久

COMPANY ── 会社概要

社名：株式会社 Spicy Company

本社：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

代表取締役：小宮 久

主な取引先：国内外大手商社・政府機関・工業メーカー・機器メーカー

公式サイト：https://spcg.jp/

CONTACT ── 報道関係者お問い合わせ先

株式会社SpicyCompany

広報・経営企画

contact@spcg.jp

0120-110-081