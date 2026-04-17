【DOD】バッグやキッチン雑貨などに使える母の日20％オフクーポンの配布がスタート！4月30日（木）まで。
ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの 「DOD」は母の日のギフトにぴったりな製品をピックアップした特設ページを2026年4月17日より公開しました。ページ内では対象製品が20%オフとなる期間限定クーポンを掲載しています。
今回、3,000円 / 4,000円 / 5,000円前後、の3つの価格帯ごとにお母さんへのプレゼントにおすすめの製品をピックアップ。 これからの時期に活躍するワンピースやカーディガンなどのアパレルや、日常に焦点を当てたライフスタイルライン「330（さんさんまる）」のキッチン雑貨など 、母の日にぴったりなラインナップです。日頃の感謝を伝えるギフトや、自分へのご褒美としてご活用ください。
■クーポン有効期間
2026年4月30日（木）9:00まで
■特設ページ
https://www.dod.camp/special/mom2026/(https://www.dod.camp/special/mom2026/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)
■予算3,000円以内のプレゼント一例 ※クーポン利用後
fave mug & cover
fave oil bottle set
fave mitten set
ツヨイゾキャンバースS
ウサロゴキャップ
グラサコ
■予算4,000円以内のプレゼント一例 ※クーポン利用後
fave beer glass set
fave apron
fave lunchbox
あしつつみ餅
ストート
カーデインザサマー
■予算5,000円前後のプレゼント一例 ※クーポン利用後
fave dish set
fave bowl set
fave cutlery set
ナニゲニーリュック
ウサロゴワンピ
■ブランドコンセプト
DOD(https://www.dod.camp/)
「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。
子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。
ブランドページ：https://www.dod.camp/
ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/
公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp
公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP
公式アプリ：https://www.dod.camp/app/
お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact