世界中の人々をアーティストへ導くクリエイティブ・ユニット「C.H.E.T.」が、2ndシングル「Twisted」をリリース！

株式会社CHET Group

「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すArtist Organization 「C.H.E.T.」が、2ndシングル「Twisted」をリリースしました。

「C.H.E.T.」が手掛ける作品は、それぞれがひとつの世界観の中でつながっていくナラティブ作品として展開しています。

そして、今作「Twisted」は、社会と自分、現実と内面など、異なる感覚や相反する価値観が複雑に絡み合うさまを描き、多くの人が直面しうる感情や葛藤を表現。

現代の混沌を投影する楽曲となりました。

■「Twisted」について

YouTube：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dw5TMtjW6KA ]

葛藤を描いた「Twisted」は、そのテーマ性とは対照的に、クラブバンガーとしての熱量を感じさせるアッパーでダンサブルなサウンドに仕上がっており、DJがピークタイムにプレイしたくなるような、日常の煩わしさを忘れさせてくれる高揚感に満ちています。

そして、同時リリースとなった「Twisted REMIX」には、気鋭のボカロP「ふぁるすてぃ」がコラボレーターとして参加。ブレイクコアを想起させる高速BPMのアレンジによって、オリジナルとはまた異なる、ダークで独創的な表情を見せる楽曲に仕上がっています。

オリジナルとあわせて、ぜひ聴き比べてお楽しみください。

また、前作に続き、本作でもアニメーションを活用した「Twisted」ミュージックビデオを制作。

さまざまな分野で活躍するイラストレーター「世津田スン」が、サウンドと連動したビジュアルを描き出し、日本発のクリエイティブを世界へ向けて発信していきます。

曲名が示す通り、本作が描くのは、社会の捩れ、感情の揺らぎ、そして現代に潜む違和感。

「C.H.E.T.」ならではの表現を通して、ネガティブさえも覆してしまうような感覚をお楽しみください。

■リリース情報

タイトル : 「Twisted 」

Artist : C.H.E.T.

配信日 : 2026年4月16日（水）

形態：デジタル配信（ストリーミング／ダウンロード）

配信プラットフォーム：Apple Music、Spotify、YouTube Music、他 各種主要配信サービスにて配信予定

配信サービス一覧 : https://found.ee/ho55A

◼︎ふぁるすてぃ Biography

2020年からボカロPとしての活動を開始。

「狂気」×「お噺」≒『音楽』をコンセプトとした楽曲を投稿している。

https://t.co/TK8nYTjEbv

◼︎About C.H.E.T.

「C.H.E.T.」は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に、創造を始められる場を提供し、共に成長していくクリエイティブ・ユニット。

様々なアーティストやクリエイターと共に、音楽・ART・映像・キャラクター・小説など多様な表現手法を軸に、新しい物語性のあるIPを生み出す形を模索しています。

また、世界中の人々を「アーティスト」へと導くことをビジョンに掲げるプラットフォームとして、まだ自分の表現方法に出会えていない人々に対しても、クリエイティブを通じて「創作の入り口」となる作品を提供している。

Official Web : https://arts.chet.com/

SNS & Streaming : https://lit.link/chetarts

◼︎ICON 「Mirror」

C.H.E.T.の先導者 & クリエイティビティを具現化する象徴的存在。

ミラーはすべての人が持つ才能を信じ、

その可能性を引き出すために存在している。

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

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＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp