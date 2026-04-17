Electric Callboyがブロスタとコラボし、新シングルをリリース

Supercell Oy- 人気モバイルゲーム「ブロスタ」がドイツのバンドElectric Callboyとコラボし、新曲「Hypercharged」を発表- 新キャラクター「ダミアン」登場を記念したスペシャルコラボレーションHyperchargedのミュージックビデオはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Io1ZL0rc2Ac)。

フィンランドのモバイル端末向けゲームを開発、運営しているSupercell（本社：フィンランド、

CEO：Ilkka Paananen）は4月17日、人気モバイルゲーム「ブロスタ(https://supercell.com/en/games/brawlstars/)」において、ドイツのバンドElectric Callboy(https://www.electriccallboy.com/)とのコラボレーションを発表しました。新曲「Hypercharged」を通じた本コラボでは、ミュージックビデオ内で最新キャラクター「ダミアン」の誕生のストーリーが初公開されます。

心臓の不調や数えきれない手術を乗り越えたダミアンは、4月24日にゲーム内に登場予定で、現在はペースメーカーを装着し、「本物のメタルハート」を武器に、戦いに挑みます。彼はMadEvil Manorトリオの最後のメンバーとして、ドラム担当のルミ、ギター担当の弟ドラコに加わり、待望のリードボーカルを務めます。バトルでは、ダミアンは戦況をコントロールし、敵を自身のエリアに閉じ込めるとともに、パンチで炎に包み込みます。

Brawl Starsとのコラボレーションおよび新曲の発表にあわせて、Electric Callboyは待望のニューアルバム『TANZNEID(http://www.tanzneid.com/)』を発表しました。本アルバムは2026年8月7日にCentury Media Recordsよりリリース予定です。

Electric Callboyからのコメント：

「私たちは昔から大のゲームファンなので、『ブロスタ』とのコラボは最初から完璧な組み合わせだと感じていました。この楽曲は自然に形になり、ダミアンのテーマとして仕上がっていく過程を見るのがとても楽しかったです。ダミアンはまるでこのサウンドのために生まれたかのようにぴったりはまっています。パワフルで爆発的、そして決して無視できない存在。プレッシャー、グルーヴ、そして狂気がすべて詰まっています。本当に気に入っています！」

■ブロスタについて

『ブロスタ（Brawl Stars）』は、Supercell が手がけるテンポの速いチーム制のモバイルゲームです。多彩なマップとゲームモードで繰り広げられるバトルは、短時間で手軽に楽しめるアクション性が魅力。個性豊かな必殺技を持つキャラクターたちが登場し、2018年のグローバルリリース以降、累計ダウンロード数は10億件を突破し、世界中に情熱的なコミュニティを築いてきました。新キャラクターや新機能、多様なプレイスタイルなど、常に進化を続ける『ブロスタ』は、モバイルゲームの可能性を広げ続けています。