【Lilas/リラ】Light in Harmony - 阿久津ゆりえさんが魅せる、ジュエリーとメイク

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas (リラ)】より、春の新作ジュエリーコレクションと、NEWoMan高輪店でPOP UP開催中の「CRYSTAL PHARMACY」を使った、「ジュエリー&メイク」LOOKが公開となった。

モデルに阿久津ゆりえさん、ヘアメイクに村上綾さんを迎え、

ジュエリーとメイクのスタイリングをご紹介いただきました。

内なる光が、響き合う。

阿久津ゆりえの肌に溶け込むメイク、

静かに輝くジュエリー。

重なり合うことで生まれる、

凛とした女性像を描く。

Hair & Make up by Aya Murakami

Photographer : Yuri Iwatsuki

Styling : Noriko Miyazaki

Hair&Make up : Aya Murakami

Model : Yurie Akutsu(Gunn’s)

詳しくはこちら :https://baycrews.jp/feature/detail/17936

Love the dewiness of face

WHITE - 瑞々しい表情が好き

MAKE POINTS

クオーツのように澄んだ輝きをイメージし、アイホールにはスキンカラーバームと偏光リップグロスをレイヤード。クリアで瑞々しい艶めきを引き出します。光の角度で表情を変えるジュエリーのように、目元には繊細なきらめきをプラス。肌やリップはあえてマットに仕上げ、質感のコントラストを演出。チークにはマシュマロのような青みピンクをほんのりと添え、全体をピュアでクリーンな印象にまとめています。アイスブルーのアイライナーを下まつ毛のインラインにさりげなく仕込み、まつ毛はあえてノーマスカラに。ブラウンのライナーで輪郭を整え、奥行きのある目元に仕上げています。

アイテムをチェック :https://baycrews.jp/feature/detail/17936

Stones that shine like jelly

PINK - ゼリーのように輝く石

MAKE POINTS

トレンドカラーのダスティーピンクを軸に、色と質感で遊ぶ青みピンクメイク。頬には天然石のような透明感を意識し、血色と艶をほんのりとプラス。アクセントとなる目元とリップはあえてマットに仕上げた後、90’sムードを感じさせるメタリックリップを重ねて、印象的な表情に。ピュアな印象を持つ天然石のイメージをベースにしながら、すべてをナチュラルに寄せすぎず、ポイントで強さを加えることで洗練された洒落感を演出。まつ毛は目尻にのみカラーマスカラを取り入れ、視線の動きに合わせて思わず目を引くニュアンスを添えています。

Colors of nature on earth

GOLD ‐ 地球上のナチュラルカラー

アイテムをチェック :https://baycrews.jp/feature/detail/17936MAKE POINTS

顔全体の立体感を引き立てるコントゥアリングメイク。春夏に映える、日焼けした肌の内側からにじむような、さらりとしたドライな質感を演出します。日差しを浴びたときに自然に色づく頬の高い位置と鼻筋にゴールドベージュをオン。唇はあえて艶をプラスすることでコントラストを生み、抜け感のある表情に仕上げています。リップの輝きがゴールドジュエリーとリンクするよう、全体のスタイリングを構成しています。

アイテムをチェック :https://baycrews.jp/feature/detail/17936

Drawn to the allure of silver

SILVER ‐ シルバーの魅力に惹かれて

MAKE POINTS

光の角度で表情を変えるスモーキーアイが主役。目元と口元はマットに仕上げつつ、目頭にシルバーのアイシャドウをさりげなく効かせ、ジュエリーとリンクさせています。黒ではなくシルバーやシルバーグレーで下まぶたの粘膜にラインを入れることで、強さを抑えた洗練された印象に。肌にはふんわりと血色を残し、さりげない抜け感をプラス。下まつ毛にはマスカラをのせ､下まぶたのラインを強調することで重心を下げ､芯があるメイクだけど柔らかさも演出しています。

アイテムをチェック :https://baycrews.jp/feature/detail/17936

インスタグラムでは美しい、ムービーもごらんいただけます。

ぜひチェックしてください。

Lilas instagram :https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/

POP UP EVENT

CRYSTAL PHARMACY

2026.4.16 thu - 5.20 wed

Lilas NEWoMan TAKANAWA



4/16(木)より Lilas NEWoMan 高輪店にて

世界中から集めた小さな鉱石とハンドメイドのストーンジュエリーを

展開するブランド「CRYSTAL PHARMACY」POP UP イベントを開催！

詳しくはこちらをご覧ください。

NEWS :https://baycrews.jp/news/detail/17945

Lilas ONLINE STORE :https://baycrews.jp/brand/detail/lilasSHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?shop=2084instagram :https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/LINE :https://line.me/R/ti/p/@115gcgok?oat_content=url&ts=02251103

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/