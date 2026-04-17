【Lilas/リラ】Light in Harmony - 阿久津ゆりえさんが魅せる、ジュエリーとメイク
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas (リラ)】より、春の新作ジュエリーコレクションと、NEWoMan高輪店でPOP UP開催中の「CRYSTAL PHARMACY」を使った、「ジュエリー&メイク」LOOKが公開となった。
モデルに阿久津ゆりえさん、ヘアメイクに村上綾さんを迎え、
ジュエリーとメイクのスタイリングをご紹介いただきました。
内なる光が、響き合う。
阿久津ゆりえの肌に溶け込むメイク、
静かに輝くジュエリー。
重なり合うことで生まれる、
凛とした女性像を描く。
Hair & Make up by Aya Murakami
Photographer : Yuri Iwatsuki
Styling : Noriko Miyazaki
Hair&Make up : Aya Murakami
Model : Yurie Akutsu(Gunn’s)
詳しくはこちら :
https://baycrews.jp/feature/detail/17936
Love the dewiness of face
WHITE - 瑞々しい表情が好き
MAKE POINTS
クオーツのように澄んだ輝きをイメージし、アイホールにはスキンカラーバームと偏光リップグロスをレイヤード。クリアで瑞々しい艶めきを引き出します。光の角度で表情を変えるジュエリーのように、目元には繊細なきらめきをプラス。肌やリップはあえてマットに仕上げ、質感のコントラストを演出。チークにはマシュマロのような青みピンクをほんのりと添え、全体をピュアでクリーンな印象にまとめています。アイスブルーのアイライナーを下まつ毛のインラインにさりげなく仕込み、まつ毛はあえてノーマスカラに。ブラウンのライナーで輪郭を整え、奥行きのある目元に仕上げています。
アイテムをチェック :
https://baycrews.jp/feature/detail/17936
Stones that shine like jelly
PINK - ゼリーのように輝く石
MAKE POINTS
トレンドカラーのダスティーピンクを軸に、色と質感で遊ぶ青みピンクメイク。頬には天然石のような透明感を意識し、血色と艶をほんのりとプラス。アクセントとなる目元とリップはあえてマットに仕上げた後、90’sムードを感じさせるメタリックリップを重ねて、印象的な表情に。ピュアな印象を持つ天然石のイメージをベースにしながら、すべてをナチュラルに寄せすぎず、ポイントで強さを加えることで洗練された洒落感を演出。まつ毛は目尻にのみカラーマスカラを取り入れ、視線の動きに合わせて思わず目を引くニュアンスを添えています。
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https://baycrews.jp/feature/detail/17936
Colors of nature on earth
GOLD ‐ 地球上のナチュラルカラー
MAKE POINTS
顔全体の立体感を引き立てるコントゥアリングメイク。春夏に映える、日焼けした肌の内側からにじむような、さらりとしたドライな質感を演出します。日差しを浴びたときに自然に色づく頬の高い位置と鼻筋にゴールドベージュをオン。唇はあえて艶をプラスすることでコントラストを生み、抜け感のある表情に仕上げています。リップの輝きがゴールドジュエリーとリンクするよう、全体のスタイリングを構成しています。
アイテムをチェック :
https://baycrews.jp/feature/detail/17936
Drawn to the allure of silver
SILVER ‐ シルバーの魅力に惹かれて
MAKE POINTS
光の角度で表情を変えるスモーキーアイが主役。目元と口元はマットに仕上げつつ、目頭にシルバーのアイシャドウをさりげなく効かせ、ジュエリーとリンクさせています。黒ではなくシルバーやシルバーグレーで下まぶたの粘膜にラインを入れることで、強さを抑えた洗練された印象に。肌にはふんわりと血色を残し、さりげない抜け感をプラス。下まつ毛にはマスカラをのせ､下まぶたのラインを強調することで重心を下げ､芯があるメイクだけど柔らかさも演出しています。
アイテムをチェック :
https://baycrews.jp/feature/detail/17936
インスタグラムでは美しい、ムービーもごらんいただけます。
ぜひチェックしてください。
Lilas instagram :
https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/
POP UP EVENT
CRYSTAL PHARMACY
2026.4.16 thu - 5.20 wed
Lilas NEWoMan TAKANAWA
4/16(木)より Lilas NEWoMan 高輪店にて
世界中から集めた小さな鉱石とハンドメイドのストーンジュエリーを
展開するブランド「CRYSTAL PHARMACY」POP UP イベントを開催！
詳しくはこちらをご覧ください。
NEWS :
https://baycrews.jp/news/detail/17945
Lilas ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/brand/detail/lilas
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2084
instagram :
https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/
LINE :
https://line.me/R/ti/p/@115gcgok?oat_content=url&ts=02251103
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/