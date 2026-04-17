〈POP UP STOREオープン〉春のときめきを閉じ込めた、初めての「ストロベリー×ハスカップ」のご提案。

株式会社もりもと

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぐ株式会社もりもと(本社：北海道千歳市、代表取締役社長：森本真司)は、「ストロベリー×ハスカップ」をテーマに札幌駅直結の商業施設、札幌ステラプレイス(札幌市中央区)にて春限定のPOP UP STOREを展開します。親しみのあるいちごの華やかさ、北海道の特産果実「ハスカップ」の個性を重ね、心ときめく春の新しいスイーツ体験を2026年5月1日(金)～2026年5月17日(日)にてお届けします。また、もりもと直営店舗ではPOP UP STORE出店を記念した、「ストロベリー×ハスカップ」の限定商品を同時販売しますので、お知らせいたします。

▶もりもとURL：https://www.haskapp.co.jp

■「ストロベリー×ハスカップ、春だけのときめき」

イメージ

もりもとでは、北海道の素材が持つ魅力を大切にしながら、季節や時代・場所に併せたふさわしい形でご提案してきました。今回のPOP UP STOREでは、春の高揚感やときめきを感じさせる「ストロベリー」を入口に据え、北海道らしさを感じられる「ハスカップ」を掛け合わせることで、北海道の果実の新しい楽しみ方を「ストロベリー×ハスカップ」としてお届けいたします。初夏の収穫を控えた「ハスカップ」の最盛期に向け、見た目のかわいらしさの奥にある北海道素材のおいしさと、生産者の方々が育む果実の魅力を込めた2026年春の楽しみとしてご提案します。

【数量限定・新商品】

〈厚真町・ハスカップファーム山口農園 山口善紀さん監修スイーツ〉

「ベリーベリーマーブル」 3個入 1,500円(要冷蔵、消費期限3日)

「ストロベリー×ハスカップ」の春のときめきを表現したバターサンド。いちごのバタークリームにハスカップのジャムを混ぜ合わせて作った、マーブル状のクリームをサンドしました。

ココアクッキーの黒色に、マーブル模様が引き立ちます。

〈こだわり〉

(1)「ストロベリー×ハスカップ」が織りなす、春の重なり。

いちごの甘く華やかな香りと、ハスカップの爽やかな酸味と鮮やかな色合いの組み合わせで、新たな春の体験としてお届けします。

(2)ひと口ごとに表情を変える、マーブル仕立てのバタークリーム。

北海道産バターのバタークリームといちごを合わせいちごクリームにしたところで、ハスカップのジャムを混ぜ合わせます。あえてマーブル状に留めたことで、どれも同じ模様が無く一口ごとに春らしい新たな出会いが生まれます。

販売時間 １.10:00～ ２.15:00～

※購入個数制限をもうけさせていただく場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

【数量限定・新商品】

〈厚真町・ハスカップファーム山口農園 山口善紀さん監修スイーツ〉

「ベリーベリージュエリーアソート」 6個入 2,180円(要冷蔵、賞味期限30日)

ハスカップジュエリー、ストロベリージュエリープランタン、ベリーベリージュエリー各2個入。

いちごとハスカップをそれぞれ使用したハスカップジュエリーシリーズと、新発売の季節限定「ベリーベリージュエリー」を入れ、限定アソートとして販売します。山口さん監修の新作、「ベリーベリージュエリー」は、いちごの香り高い甘みのあとにハスカップの酸味が凛と立ち上がる、奥行きのある味わいです。

ベリーベリージュエリー

【数量限定・新商品・北海道内初販売】

〈名古屋の百貨店で好評！連日完売の商品〉

「バターサンド ハスカップ」 4個入 980円(常温販売、賞味期限30日)

※8個入1,960円もございます。

〈こだわり〉

(1)北海道の宝石「ハスカップ」×ホワイトチョコ×北海道バター

ハスカップ本来のフルーティで奥深い味わいのジャムと、ミルキーなホワイトチョコ、そして北海道バターを合わせています。ハスカップの特徴を生かしながらも程よい酸味のバタークリームに仕上げました。

(2)クリームの程よい酸味とココアクッキーのほろ苦さ

ハスカップを合わせたクリームの甘酸っぱさと、それを引き締めるココアクッキーのほろ苦さとの調和がポイントです。

「ハスカップ」に初めて出会う方にも、おすすめのスイーツです。

ココアクッキーの黒色に、ハスカップクリームの鮮やかな紫色が目を引きます。

北海道の宝石、紫色の果実の「ハスカップ」は、寒冷地・北海道など限られた場所でしか収穫できません。第20回全国菓子大博覧会・東京で内閣総理大臣賞を受賞したロングセラーの「北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー(以下、ハスカップジュエリー)」(要冷蔵)のエッセンスに、令和のトレンドを掛け合わせ常温で持ち運びしやすい「バターサンド ハスカップ」を開発しました。程よい酸味の新しいスイーツは、北海道物産展で10年以上続けた各地でのお客様との会話から生まれた商品です。

■ハスカップの栽培面積を日本一にした、厚真町の生産者・山口さん監修スイーツ。

「北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー」「ハスカップジュエリー」のパッケージにはハスカップを象徴する「ジェムストーン」のアイコンを使用。



今回のPOP UP STOREでは、北海道素材を大切に育てる生産者様の一人、厚真町の山口さん*に監修していただいた商品をメインとしております。「ストロベリー×ハスカップ」の組み合わせは、もともと山口さんが数年前に開発したスムージーからヒントを得て、「春のときめき」として展開することになりました。

「ストロベリー×ハスカップ」は、厚真町の地域おこし協力隊として新規就農を目指されていたいちご生産者様と山口さんとで見つけられた特別なものです。生産者様同士だからこそ辿り着いた果実の組み合わせは、「いちご」の華やかさと「ハスカップ」の一番の特徴である爽やかで切れのある酸味と、美しく深い色味が見事に調和します。

「香りのいちご」と「酸味と色のハスカップ」をバランスよく合せることでそれぞれの長所が引き立ち、どちらか1つだけでは表現できない、味・香り・色のバランスが生まれました。

*厚真産ハスカップブランド化推進協議会会長。とまこまい広域農協厚真町ハスカップ部会会長として2024年に8年越しで「厚真産ハスカップ」を地域団体商標に登録するなど、ハスカップの認知拡大に尽力。

厚真町のハスカップ生産者 山口善紀さんベリーベリージュエリーのジャム(イメージ)

【「ハスカップ」とは？】

寒冷地で栽培されている紫色の小粒の果実です。北海道では、自生していたハスカップの株を各地で大切に育て広がっていきました。甘酸っぱい味が特徴で、酸味が強いものもあります。果実は大変柔らかいため収穫後すぐに冷凍します。スイーツやジャムにして楽しまれることが多く、北海道のお土産として人気があります。

ハスカップの実

■もりもと直営店舗でも、「ストロベリー×ハスカップ」商品を同時販売。

今回の札幌ステラプレイスPOP UP STORE出店を記念し、4月29日(水・祝)より、もりもと直営店舗でも「ストロベリー×ハスカップ」の限定商品を販売します。ソフトクリームやケーキなど、もりもと店舗限定商品をお楽しみいただけます。

※一部の商品は4月29日(水・祝)より以前に販売になる可能性があります。ご了承くださいませ。

※店舗により、取り扱い商品が異なります。

【概要】



・出店名：もりもと

・会場：札幌ステラプレイス イースト1F POP UP STORE

・住所：札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス イースト1F POP UP STORE

・電話番号：011-209-5749

・開催期間：2026年5月1日(金)～5月17日(日)

・営業時間：10:00～20:00

商品に関するお問合せ先：お客様相談センター 0120-24-4181(月～金9:00～17:00)

■「北海道と共に生きるもりもと」とは



大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぎ、北海道に創業して75年以上になりました。北海道と共に生きる企業として、北海道の素晴らしい素材を使用し様々なスイーツやパンを開発、販売。生産者様とお客様にお届けしています。

北海道産の木材を使用した店内は、あたたかな木の温もりとガラスファサードが特徴です(千歳本店)