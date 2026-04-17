【FRONTIER】 AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ＆AMD Radeon RX 9070 XT搭載！『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PCの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、株式会社カプコンの最新RPG『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の動作確認済PCを、2026年4月17日（金）より販売を開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始するのは、「モンスターハンター」の世界観をベースにしたRPGシリーズ最新作、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の動作確認済PCです。CPUにはゲーミング最強のRyzen 7 9800X3D プロセッサ、グラフィックスカードには圧倒的な映像美と驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9070 XTを搭載しております。また、ケースはFRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R」（以下FREXAR）より、フルタワーケースのZシリーズを採用しました。標準3年保証と充実したサポート体制により、長期間にわたって安心してお使いいただけます。

大きく進化したグラフィックスと壮大な物語が描かれる『モンスターハンターストーリーズ3』の世界を、快適なスペックで存分にお楽しみください。

こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年4月17日（金）より販売を開始しています。

▼『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejMHST3/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejMHST3/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FREXAR（フレクサー）_Zシリーズ

■製品の特長

＜『モンスターハンターストーリーズ3』動作確認済PCとは＞

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のプレイにおいて、株式会社カプコンが指定する動作検証で動作の確認を行いクリアしたゲーミングPCです。※ゲームの動作検証は、当社で実施しております。

※Steam版の動作環境はSteam Store『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の「システム要件」をご覧ください。（https://store.steampowered.com/app/2852190/3/） ※CAPCOMがゲームの動作を保証するものではありません。

さらに推奨PCの発売を記念し、AMD社主催のキャンペーンとして、対象推奨PCをご購入いただいた方の中から先着50名様に『モンスターハンターストーリーズ3』Steamコードをプレゼントいたします。詳しくはキャンペーンサイト（https://amd-heroes.jp/sp/MHS3/）をご確認ください。※プレゼントは無くなり次第終了。

＜圧倒的な美しさと驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9000シリーズ グラフィックス搭載＞

最先端のAMD RDNA 3 演算ユニットと第2世代のレイトレーシング アクセラレータを搭載し、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィックス忠実度を最大限に高めます。さらに、AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)やAMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2)といったアップスケーリング、あるいはフレーム生成技術を利用することで、フレームレートを大幅に高め、驚くほど高品質かつ高性能なゲーミングを実現します。

＜FREXARブランドについて＞

FREXARは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。

ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。

高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』とは

モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPGの最新作です。

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。

一縷の希望にみえたのもつかの間、リオレウスの誕生はひとびとを希望から絶望へとたたき落とす。

生まれ出た双子のリオレウス。それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦果の兆しとなって現れる。

二つの国、双子のリオレウス。リオレウスと絆で結ばれたライダーが、 運命の奔流の中で掴み取る真実とは・・・。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト： https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

(C)CAPCOM

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器