【角上魚類】ゴールデンウィーク、海鮮BBQの正解はここにある。全部焼くから全部旨い！鮮魚専門店が本気で選んだ、ホタテ・エビ・イカ、そして今春限定の『国産サーモン』を発売！

角上魚類ホールディングス株式会社海鮮BBQ！各種ご用意しております

鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングス株式会社（新潟県長岡市 代表取締役社長：柳下浩伸）は、角上魚類 全店舗でゴールデンウィークの海鮮BBQを最高に盛り上げる魚介類各種を取りそろえております。

特に今年の目玉として、今春水揚げが解禁された「国産サーモン」をBBQの新主役として新たに発売。ご家族や友人と火を囲む絶好のシーズン、角上魚類が提案するのは、貝やエビといった定番を焼くだけのスタイルではありません。今が旬の「国産サーモン」や、具材が躍る「アヒージョ」まで、網の上を鮮魚で埋め尽くす「全部焼く！」という贅沢。

市場直送の圧倒的な鮮度、そしてプロのスタッフによる「無料調理サービス」があるからこそ、準備は手軽に、味わいは本格的に。買い物から網の上まで、驚きと感動が続く“本気の海鮮バーベキュー”を、ぜひ店頭で体験してください。

焼くだけで「市場の食べ歩き」気分！海鮮串と専門店の王道食材

海鮮バーベキューのマストアイテムは、鮮度も見た目のインパクトも譲れません。 角上魚類の対面売場には、思わず足を止めてしまうBBQ特設コーナーが登場。ほたて、さざえ、かき、えび……といった定番はもちろん、ここで思わず目を止めてしまう人気のアイテムが、「串モノ」です。

そのワイルドさに心躍る鮎、クルクルっとした足がかわいいイイダコや、脂の乗ったサーモンの串刺しは、まるで市場の食べ歩きで見かけるような心躍るビジュアル。 「こういうの、観光地で見かけるけど自分で焼けるんだ！」という新しい発見は、BBQをより一層盛り上げてくれるはず。目移りするほど賑やかな売り場から、お気に入りの一本を選ぶ楽しさも、角上流バーベキューの醍醐味です。

それぞれ1点からご注文いただけますので、スタッフと対面で相談しながらお好みの魚介を選んでいくのも角上魚類の魅力。

種類も豊富で目移りしてしまいます

対面売場のスタッフに聞いていただければ、どんな食べ方でどうやって調理するか、そしてどれほどおいしいか、いろいろな疑問にお答えいたします。

新鮮な魚介は水揚げ次第で様々なものが入荷してきますので、時には見たこともない魚介が並んでいることもあります。BBQコーナーの鉄板アイテムの中にも、時には「え？それも焼けちゃうの？」という魚介が陳列されていることが。

ぜひスタッフに声をかけて、チャレンジを！初めてのおいしさに出会えるチャンスです。

たとえば、ホッキ貝はお刺身で食べると甘みが強く、瑞々しく弾力のある食感が格別ですが、BBQも負けてはいません。殻ごと焼けば、濃厚な貝汁が楽しめます。

大粒のホッキ貝殻開けは無料です！

砂抜きは不要ですが、殻を開けて身を取り出してウロ(黒い内臓部分)を取り除く必要があります。え、面倒かも…と思われるかもしれませんが、角上魚類なら下処理は無料ですので安心してください。下処理して水洗いした身を殻に入れて、火にかけるだけ！

貝汁がグツグツして身がピンク色になったら食べごろです。ちょろりと醤油、お好みでバターを少し入れれば、たまらない味わいです。

※水揚げ次第の入荷です。品揃えのない場合は何卒ご容赦ください。

全部焼く！怒涛のバーベキューメニュー

対面売場の魚からお好みでチョイス！身おろしはおまかせください。

対面販売の売り場に並ぶ魚は身おろし無料です。二枚おろしでも、三枚おろしでも、ご希望をお伝えいただくだけで、ご用意いたします。

真鯛やサワラ、ちょっと奮発してノドグロ、とバーベキューでなかなか見ることのないお魚を登場させれば、参加メンバーのテンションも上がること間違いなしです！炭火で焼き上げる鮮魚は風味豊かでたまらない美味しさ。塩だけで魚の旨みを味わい尽くすも良し、焼き上がりにバターを載せてちょろりと醤油をかけるも良しです。

対面売り場に並ぶ佐渡サクラマス

「ご当地サーモン」

春から7月上旬ごろまで店頭に並ぶ国産養殖「ご当地サーモン」は、角上魚類イチオシの旬食材です。

3月下旬に「佐渡サクラマス」から始まり、「佐渡サーモン」、最後は「岩手大槌サーモン」と続く旬の生サーモンは脂のり程よく、締まった身質、鮮度の高さが抜群です。

お寿司、お刺身でのご用意はもちろん、対面売場では丸ごと一尾から手頃サイズの切り身までご用意しています。

お刺身でもおいしい生サーモンですから、皮目を香ばしく仕上げつつ、レアな焼き加減でスパイスソルトをちょっと振れば、ワイルドなフレンチメニューに。

しっとりしたサーモンの旨みをお楽しみいただけます。

人気のミールキットはBBQでもタイパ最強だった！

「アヒージョセット」 1パック 税込価格1200円

ムール貝やエビ、イカ、タコに野菜、そしてオイルとニンニクをたっぷり添えたセット。これをスキレットに移して火にかければ、とてもすばやく簡単にBBQでアヒージョが楽しめちゃいます！

洗ったり、切ったりする手間は一切不要。トレーから移すだけでタイパばっちり。

熱々のアヒージョは、味はもちろん、魚介の赤に、野菜のグリーンも映えて彩りも最高です。

魚介系アヒージョに欠かせない食材を全部詰め込みました

ミールキットも各種取り揃えていますイカワタの濃厚な香りとコクがたまりません

「スキレットとか道具なんて用意するの面倒だよ」という場合におすすめのセットもあります。

「いかニンニク塩だれ焼」 「いか漁師焼」 各1パック 税込価格580円

アルミトレーにイカとオニオンスライスをセットしてあり、アルミトレーごと火にかけて混ぜながら焼くだけの簡単キットです。

ニンニク塩だれは暴力的なまでに鼻をくすぐる香りがたまりません！漁師焼きにはイカワタが入り、濃厚なコクと旨みを味わっていただけます。最後の仕上げに醤油やバター、お好みの調味料を少し加えると旨み倍増です。

メカジキ ニンニク塩だれ

ちなみに人気のニンニク塩だれシリーズにはメカジキも。これはパックから取り出したら焼くだけ！簡単キットがBBQを美味しく楽しくします！

パックコーナーには思わぬお買い得品が隠れていることも！

BBQに人気の貝はホタテやカキだけではありません。

角上魚類では国産の「地はまぐり」や「ホンビノス貝」もご用意しています。

地はまぐりも粒ぞろいなのですが、このホンビノス貝の大きさにはかないません。

もちろん中の身もたっぷり大きくて、食べ応え抜群です。

女性の手のひらくらいの大きさで、持つとずっしり重みが。

【魚屋からの豆知識】

はまぐりやホタテなど二枚貝をBBQで焼くときは、こすり洗いしてそのまま火にかけます。殻がわずかに開いてきたらクルリと上下をひっくり返す。下から加熱されると貝の身は上の殻にくっついているのです。

驚きの大きさです

ひっくり返すタイミングは殻が本当にわずかに数ミリ程度開いたときです！中のジューシーな旨みたっぷりの汁をできる限り逃さないことが大切です。

ちなみにカキは火にかけただけでは開いてくれません。最初に殻を開けてから焼くか、アルミホイルで殻ごと包んで蒸し焼きにすると少し殻が緩み、開けやすくなります。

もちろん、角上魚類では殻を開けるのも身おろしと一緒で無料です！

まぐろコーナーや、店舗によってはアラコーナーの近くに並んでいるのが「まぐろ頭肉」と「まぐろカマ」です。

頭肉は頭の脳天部分を輪切りにしたもので、濃厚な旨みと脂がたまらない希少部位です。

白い部分が筋のように見えますが、そんなことはなく、焼くとぷるぷるとしたコラーゲンのような食感やとろりとした舌触り、ジューシーな風味がとてもおいしいです。

カマもまぐろ一尾から2個しか取れない希少部位。加熱すると旨みがあふれてきます。凹凸があり網の上では火が通りにくい場合もありますので、アルミホイルで包んで焼くと、BBQでもしっかり加熱できます。

そしてそんなマグロのカマ、時にすごいものに出会えることもあります。

この日は生の国産本まぐろが入荷しており、それを解体して出たカマを割ったものが！

カマは大トロの付け根に接しているのですが、それがもう見た目からわかる状態です。焼いたらジュワっと脂がしたたり、美味しいこと間違いなしです！

※水揚げ次第の入荷です。品揃えの無い場合は何卒ご容赦ください。

定番の味はBBQで焼き上げるとひと味も二味もおいしくなります

まだまだ焼きます。角上魚類の定番人気は干物に、鮭に、西京漬けです。

角上魚類の自社製オリジナル「熟成干し」は鮭ハラミにサバ、赤魚、アジの4種類です。丁寧に塩水加工してやわらかに干しあげていますので、焼くとしっとりジューシーで旨味が濃縮されています。

顔より大きいほどのトロほっけ開きやアジ開き、この他にもキンキにマトウダイ、縞ほっけやサバ文化干し、たくさんの干物が店内に並びます。

角上魚類売上数量No.1と言ったら「甘塩銀鮭切り身」に決まっています。多い時には1店舗だけで1日当り1000kgも売れるほどの人気です。脂のりが良く、ファンが多いのも頷ける美味しさです。

そして、角上魚類の自家製「西京漬け」も銀鮭切り身同様に並べても並べてもすぐにトレーが空になってしまうほどの人気です。銀ダラにサワラ、鮭のハラミなどをオリジナル調合の西京風味噌を使用して、丁寧に各店舗で仕上げています。

どの定番商品も炭火や直火で焼き上げるBBQは、いつも以上に香ばしくふんわり、ほわっとおいしく仕上がります。

【魚屋からの豆知識】

切り身を網で焼くときは、身が崩れて落ちてしまうのを防ぐため、くしゃくしゃっとしたアルミホイルを網の上にのせて焼くと安心です。西京漬けは特に焦げ付き防止のためにもアルミホイルを使用することをおすすめします。

魚屋の故郷の味は魚じゃなかった？炙り焼くとうまいのです

魚BBQにホッと一息つきたくなるタイミングで登場するのがこちら、「栃尾のあぶらげ」です。

「なぜ、魚屋で油揚げ？ん？あぶらげ？」

これは新潟県長岡市栃尾地域の名物の油揚げで、その分厚さと大きさは他にはありません。「あぶらげ」とは栃尾地域の方言で油揚げのことです。

角上魚類の出身地、新潟県つながりということで店頭に並ぶこの油揚げ、実はかなりの人気商品でもあります。

長さ約20cm、厚みは3cm近くある見た目のインパクトほどに重たい食感ではなく、外カリッ中フワッな食べ心地に大豆の風味が強く、海鮮バーベキューで魚を堪能する合間のつまみに最適なんです。

直火で皮目は香ばしく、中をふんわり仕上げたら、ちょろりとお醤油を、あるいは味噌を塗って焦げ目がつくくらいに炙ってもおいしい一品です。

さあ、油揚げで一息ついたらラストスパート！

全部焼きますからね！

サザエにアワビ、鮎にイカ、エビ・・・角上魚類の本気の海鮮バーベキューで、ぜひ店内すべてを食べつくしてください！

サザエはお酒を少し入れて焼くと風味アップアワビはそのまま火の上へ！くねくね踊り出しますどんどん網の上で焼いていこう！

海鮮バーベキューにおすすめ食材は、角上魚類全店でお取り扱いしております。

《角上魚類 お店の営業時間はオフィシャルサイトでご確認ください。》

角上魚類 店舗一覧 kakujoe.co.jp/shoplist(https://www.kakujoe.co.jp/shoplist.php)

※写真はすべてイメージです。

※入荷状況等により、内容や容器等に変更のある場合がございます。また、店舗により、一部商品の取り扱いがない場合がございます。

※商品は豊富にご用意いたしますが、売切れの際は何卒ご容赦ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がっていただけるようにサポートしています。

角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意とは(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)