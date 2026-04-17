THE CLOCK HOUSEからナチュラルでリラックス感のあるスタイルにマッチするレディースウォッチ全6モデルを4月17日（金）に発売

株式会社 ザ・クロックハウス

時計専門店として国内最大185店舗（リアル店舗177 オンラインストア8）を展開する株式会社 ザ・クロックハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川瀬秀二）はプライベートブランドウォッチ（以下、PBウォッチ）である「THE CLOCK HOUSE（ザ・クロックハウス）」より、“休日のリラックスした装いに合う時計”をコンセプトとした「ナチュラルカジュアルスタイル」の新作ウォッチ全6モデルを、4月17日（金）より全国のリアル店舗およびオンラインストアで同時発売します。

https://www.theclockhouse.jp/pb/tips/lnc1001lnc1004

■ザ・クロックハウスPBウォッチとは

時計専門店として40年以上の歴史があるザ・クロックハウス。PBウォッチは誕生から25年、その累計販売本数は356万本を超えています。（※2026年3月末時点）

「毎日きがえるWrist Wear」をコンセプトに、オンビジネスのフォーマルから休日のカジュアルまで、シーンとスタイルにコーディネートできる腕時計をラインナップしています。

■ザ・クロックハウス ナチュラルカジュアルスタイルのウォッチとは

コットンやリネン素材、アースカラー、シンプルでベーシックなデザインなど、肩ひじ張らないナチュラルなスタイルを好む方へ向けて、そのファッションやライフスタイルに自然になじむ時計を提案しています。

これまでのコンセプトはそのままに、レクタングル（長方形）ケースやピンクゴールドカラー、グレージュカラーなど新たなエッセンスを加えた6モデルが仲間入りします。

新商品に加え、既存3モデルを加えた全9モデルをご紹介。

旬のかたちやカラーを身にまとい、いつもとは少し違うこの春のコーディネートをお楽しみください。

新発売＜New Window（ニューウインドウ）＞

ナチュラルカジュアルスタイルで初となるレクタングル（長方形）ケースを採用した本モデルは、柔らかな光が降り注ぐ ”窓” をモチーフにデザインされています。

ケースには光の反射を抑えるヘアライン加工を施し、落ち着いたマットな表情に仕上げました。

サイドラインにのみ施されたミラー仕上げが、窓の隙間からこぼれる光のように鮮やかなコントラストを描きます。

ほどよくクラシックな佇まいで、いつものカジュアルスタイルにさりげない新しさをプラス。

新しい窓を開けるように、少し変化を取り入れてみる――そんな小さな工夫が日常を楽しく彩ります。

新発売＜Tea Cup（ティーカップ）＞

ダイヤルにひとさじのエッセンスをきかせたラウンドモデル。丸いフェイスと、ほんのりと少しだけ色味がかった”ラテホワイト”のダイヤルがポイントです。

オールアラビア数字のインデックスは、バンドに合わせてナチュラル感のあるカラーを取り入れています。

カップの上からのぞき込む、ミルクをたっぷり注いだラテのようなやさしい色合いで手元を柔らかに彩ります。

好評発売中＜White Plate（ホワイトプレート）＞

2018年の発売以来、多くのご支持を頂いているこのラウンドモデルはどんなものもきれいに引き立ててくれる真っ白なプレートのようなホワイトダイヤルがポイントです。

バンドにはこの明るいダイヤルに映えるブラウン、ライトブラウン、ネイビーカラーをチョイス。

白色のステッチと合わせて、手元に軽快さを演出します。

■共通仕様

ナチュラルカジュアルスタイルの腕時計は、すべてのモデルに「オールアラビア数字」「ワンタッチバックル」「ソーラー駆動」を採用。毎日をよりストレスなく過ごせる、使いやすいウォッチに仕上げました。

（1）読みやすいオールアラビア数字

余計な装飾を省いたシンプルなフォントのアラビア数字を採用し、直感的に時間を読み取りやすくしました。

（2）スムーズな着脱を助けるワンタッチバックル

革バンドにはワンタッチバックルを装備。また通常、ワンタッチバックルがつかない仕様が多いメッシュバンドにもワンタッチバックルをセットしています。

爪を傷めにくく、忙しい毎日でもワンアクションで簡単に着脱が可能です。

（3）定期的な電池交換が要らないソーラー駆動

時計の文字盤に光をあてることで充電する構造のため、定期的な電池交換が不要です。

時計を使用しないときは、文字盤を上にして机の上に置いておくだけ。室内の明かりでも充電を行います。

廃棄電池の削減にもつながるため地球にも優しいプロダクトとなっています。

■商品詳細

＜New Window＞

LNC1004-WH1ALNC1004-WG2BLNC1004-WH3B

品番：LNC1004-WH1A / LNC1004-WG2B / LNC1004-WH3B

販売価格：19,800円（税込）

ムーブメント：ソーラー駆動

防水性：日常生活防水（3気圧防水）

ケースサイズ：横19mm×縦29.5mm

ケース素材：ステンレススチール

バンド素材：ステンレススチール（LNC1004-WH1A）、カーフ（LNC1004-WG2B、WH3B）

バンド幅：14mm

中留：ワンタッチバックル

保証：3年間内部機械保証

発売日：2026年4月17日(金)

＜TeaCup＞

LNC1001-WH7ALNC1001-WH8ALNC1001-WH9B

品番：LNC1001-WH7A / LNC1001-WH8A / LNC1001-WH9B

販売価格：19,800円（税込）

ムーブメント：ソーラー駆動

防水性：日常生活防水（3気圧防水）

ケースサイズ：24mm

ケース素材：ステンレススチール

バンド素材：ステンレススチール（LNC1001-WH7A、WH8A）、カーフ（LNC1001-WH9B）

バンド幅：12mm

中留：ワンタッチバックル

保証：3年間内部機械保証

発売日：2026年4月17日（金）

＜WhitePlate＞

LNC1001-WH1BLNC1001-WH2BLNC1001-WH3B

品番：LNC1001-WH1B / LNC1001-WH2B / LNC1001-WH3B

販売価格：19,800円（税込）

ムーブメント：ソーラー駆動

防水性：日常生活防水（3気圧防水）

ケースサイズ：24mm

ケース素材：ステンレススチール

バンド素材：カーフ

バンド幅：12mm

中留：ワンタッチバックル

保証：3年間内部機械保証

■各種リンク

特設ページ：https://www.theclockhouse.jp/pb/tips/lnc1001lnc1004

公式オンラインストア：https://shop.theclockhouse.jp/

公式HP： https://www.theclockhouse.jp

全国ショップリスト： https://www.theclockhouse.jp/shoplist

■株式会社ザ・クロックハウスについて

国内最大数の店舗を展開する時計専門店チェーンです。

PBウォッチについては、20年以上の歴史を持ち、店舗でお客様から伺った意見をプロダクトに反映させお客様に支持されるモノづくりを目指しています。

2018年にはセイコーウオッチ株式会社との資本業務提携により、同社の関連会社となっています。

【連絡先】

株式会社ザ・クロックハウス

〒104-0045

東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル 14階

担当： 岡村

E-MAIL: mai-okamura@clock-h.com

公式HP: https://www.theclockhouse.jp