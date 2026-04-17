イメージ動画が完成！大人気ゲーム「カタン」の日本選手権とは？

株式会社ジーピー

報道機関各位

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イメージ動画が完成！大人気ボードゲーム「カタン」の日本選手権とは？

https://youtu.be/7Dt1le2AyDQ

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玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、2026年4月12日より、カタン日本選手権をスタートいました。昨年139名を上回る141名の参加で、初回の中部地区が行われました。大会中に撮影した動画を、初参加の方や、これから参加を考えている方向けにイメージ動画としてまとめました。大人気ゲーム「カタン」の日本選手権とは？何が楽しいのか？などを感じて頂けると思います。

ぜひご覧ください。

https://youtu.be/7Dt1le2AyDQ

⇒youtube: https://youtu.be/7Dt1le2AyDQ

頂いたコメントから抜粋

・家族との距離が近くなった、これがカタンの魅力。

・カタンを通じて日本全国に友達ができた！

・カタンをやっておけば、コミュニケーション能力が付くと思う！

・引っ込み思案の方でも遊びやすいゲーム！

・カタンは、実は簡単なゲームで、ボードゲーム入門としてオススメ！

・カタンは、めっちゃ楽しいマジでススメ！

⇒公式ページ：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

※写真は2026年中部地区大会からの抜粋※日本最大の表記について：日本国内におけるボードゲーム選手権として２０２５年１１月現在、自社調べ。

第12回目となる「カタン日本選手権」、

今回は、ついに東北地区（盛岡）を増やし全国8会場にて開催いたします。

・中部地区大会 2026年4月12日（日） 120名⇒141名

・北陸地区大会 2026年4月19日（日） 100名 ＩＴビジネスプラザ武蔵 ※残り半数

・東北地区大会 2026年5月31日（日） 100名 盛岡・岩手県産業会館 ※残り半数

・関西地区大会 2026年6月14日（日） 250名 難波御堂筋ホール ※残り半数以下

・九州地区大会 2026年6月21日（日） 120名 天神クリスタルビル ※残り半数以下

・北海道地区大会 2026年7月5日（日） 80名 かでる２・７ ※残りわずか

・中四国地区大会 2026年7月5日（日） 80名 岡山国際交流センター ※残り半数以下

・関東地区大会 2026年7月19日（日） 600名 都立産業貿易センター・浜松町館 ※残り半数以下

・決勝戦 2026年8月2日（日） 東京（選出者のみ出場）

⇒公式ページ：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

前回2025は新規参加率が51％と驚異的な数字を記録し、コアファンからライト層まで幅広く参加頂きました。ボードゲーム市場拡大を象徴するイベントであり、今回はさらに拡大を見込んでまいります。全地区で定員を増やし、全国で累計1,400人を超える大型イベントとして予定しております。

※2025のアンケート集計

全国8会場にて地区大会を行い、ファイナルは東京にて開催。優勝者は、弊社が日本代表選手として、2027年予定のカタン世界選手権へと派遣いたします。

日本を縦断するこの大会に、是非ご参加ください。



【カタンとは】

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※1）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大(※２)のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※1，ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※２，日本国内におけるボードゲーム選手権として２０２５年１１月現在、自社調べ。

※販売数は2024年12月時点の世界累計販売数。

【2026 カタン日本選手権】

http://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

ボードゲームは、人と人を繋ぐコミュニケーションツールであることから、カタンという素晴らしいゲームに出会う場として、そして、カタンを遊ぶ人と出会う場として、カタン日本選手権を2012年からスタートいたしました。優勝者には、世界40か国以上から構成される「カタン世界選手権」への切符が授与されます。

今年は、全国8地区にて開催し、累計で1,400人を超える大型イベントにいたします。日本最大規模を誇るボードゲーム選手権を開催することで、業界全体を盛り上げて参ります。

なお、チケット販売は、2025年11月29日（土）12時より開始いたします。

http://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

※下記画像：前回2025、関東地区大会、600人規模

※写真は昨年の大会画像

１．日時・場所 ※チケット販売は2025年11月29日（土）正午より開始

・中部地区大会 4月12日（日） 120名 ウインクあいち

・北陸地区大会 4月19日（日） 100名 ＩＴビジネスプラザ武蔵

・東北地区大会 5月31日（日） 100名 盛岡・岩手県産業会館

・関西地区大会 6月14日（日） 250名 難波御堂筋ホール

・九州地区大会 6月21日（日） 120名 天神クリスタルビル

・北海道地区大会 7月5日（日） 80名 かでる２・７

・中四国地区大会 7月5日（日） 80名 岡山国際交流センター

・関東地区大会 7月19日（日） 600名 都立産業貿易センター・浜松町館

・決勝戦 8月2日（日） 東京

２．大会システム概要

参加希望者は、各地区大会にエントリーしてください。

※チケット販売は2025年11月29日（土）正午より開始

http://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

各地での成績上位者が、決勝戦に出場。この大会の優勝者が、日本選手権の優勝者となります。

※その他詳細、大会ルール等については随時WEBに掲載してまいります

３．優勝者について（カタン世界選手権の派遣）

日本代表は世界40か国以上が参加する世界最大のボードゲーム大会に派遣されます。2年に1回のペースで開催され、前回は2025年4月にドイツ・シュツットガルトにて開催、次回は2027年アメリカにて開催予定。日本からは2025年と2026年の代表2名を派遣して世界選手権を競います。ご期待ください。

詳しい情報は弊社ホームページより随時発信してまいります。

例：前々回2022年大会は、地中海のマルタ島にて開催されました。※画像は、2022日本代表ツイッターから転用 https://twitter.com/CWC2022JP

４，連動企画「カタンオープン」も開催：応募はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKFfmXWu6PGhOLHoH0yq1EXS8RyxlzsOpxJ-xZm-5ZGxTbfg/viewform?usp=publish-editor)

カタン日本選手権と連携するイベント「カタンオープン」も開催いたします。

“選手権に出場するほどではないけど、いろんな人・強い人と遊んでみたい”という方がかなり多くいらっしゃいます。

そういった方々に、特に初心者の方に、より気軽に参加いただける場を提供するため、各地で「カタンオープン」を企画させていただきます。各大会で代表となった方には、地区大会への参加権を無償提供いたします。全国各地でカタン会を開催頂いている皆様、ぜひご応募をお待ちしております。

・公認特典

１，カタン日本選手権・公認イベントとして「公認証」を交付

２，地区大会への、1名様分の参加枠確定 ＆ 参加費を免除

３，プレイ用カタンスタンダードを１つ提供

３，限定景品を提供（景品内容は後日発表）

５，SDGsとしてのイベントの役割

もともとカタン日本選手権のはじまりは、いろんな方々が平等にゲームを楽しめる場を提供することが目的ではじまりました。年齢、性別、その他環境の違いや、さらに国の違いも関係なく、１つのテーブルで平等にゲームを楽しむことが出来る、カタン日本選手権はそういった場を提供することで人々がつながり、よりよい社会へ、よりよい未来へつながることが出来ると私たちは信じております。

※SDGs目標：5ジェンダー平等を実現しよう、10人や国の不平等をなくそう

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ジーピー 広報：和田

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル606

電話 03-6273-9245 MAIL：mail@gp-inc.jp