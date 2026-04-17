AI時代のコミュニケーションを考える kaeka 3days｜カエカ渋谷新校舎開校を記念し、元ヤフー社長小澤氏、MIXI奥山氏、タイミー大歳氏らと「伝え方のリアル」を紐解くイベントを開催！

株式会社カエカ

話し方トレーニングサービスを展開する株式会社カエカ（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉佳織）は、事業拡大に伴い、2026年7月に渋谷新校舎を開校いたします。新拠点の誕生を記念し、現場で通用する「生きた言葉」にこだわり、伝える力を磨くための開校記念イベント「AI時代のコミュニケーションを考える kaeka 3days」を開催します。

5月20日の株式会社MIXI本社での奥山氏による共同イベントを皮切りに、6月10日には株式会社タイミーのVPoP大歳氏、そして翌11日にはBoost Capital株式会社 代表取締役の小澤隆生氏をゲストに迎え、教科書通りではない「言語化」の苦悩と技術、そして変化し続けるための「伝え方」の構造を、公開イベントを通じて発信してまいります。

「AI時代のコミュニケーションを考える kaeka 3days」

第1弾：5月20日（水） ＠MIXI本社

MIXI上級執行役員 奥山氏が語る

MIXIが実践する大きな組織を動かすコミュニケーション術

「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」をパーパスに掲げ、繋がりをデザインしてきたMIXI。本セッションでは、数々の事業推進を統括してきた奥山氏をゲストに迎え、組織にビジョンを浸透させ、人を動かすための「言葉」の力を徹底解剖。「AI時代、人間にしかできないコミュニケーションとは何か」をカエカが鋭く切り込みます。

時間： 19:30～21:30

場所： 株式会社MIXI本社

住所： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

登壇： 奥山 翔 氏（株式会社MIXI 上級執行役員）、千葉 佳織

お申し込みはこちら :https://kaeka.jp/entry/BDHc1t7Z-1/EAtw5QD1

第2弾：6月10日（水） ＠カエカ渋谷新校舎

タイミー大歳氏に学ぶ！急成長を支えるプロダクトチームの言語化術

～なぜタイミーは今、PdMに「ストーリーテリング」を求め、投資するのか？～

第2創業期を迎えるタイミーにおいて、PdMに求められるのは調整役ではなく、事業責任者と対をなす「Co-founder（共同創業者）」のような役割だといいます。利害が複雑に絡み合う中で、なぜ今「スタンスを切って、ストーリーで人を惹きつける力」が必要なのか。同社が実践するPdM向けトレーニングの舞台裏と、組織を一つにする「共通言語」の作り方を語り合います。

時間： 19:00～21:00

場所： カエカ渋谷新校舎

住所： 東京都渋谷区神南1-15 マリー・ビル5階

登壇： 大歳 華王志 氏（株式会社タイミー 執行役員VPoP）、小倉 琳

お申し込みはこちら :https://kaeka.jp/entry/BDHc1t7Z-1/IeaT3T0F

第3弾：6月11日（木） ＠カエカ渋谷新校舎

元ヤフー社長 小澤隆生と解き明かす、事業を伸ばすコミュニケーションの新基準

「ビジネスパーソンはコミュニケーションを磨く意識をもっと持つべきだ」と断言する小澤隆生氏。本セッションでは、カエカが開発したAI話し方分析「kaeka score」を用いて、数々の経営者・政治家のデータを徹底解剖。「事業を伸ばすリーダーの共通点」を数値でお届けします。

そして、小澤氏が勝負を決めた「あの時」のコミュニケーション方法をお伺いしていきます。

時間： 19:00～21:00

場所： カエカ渋谷新校舎

住所： 東京都渋谷区神南1-15 マリー・ビル5階

登壇： 小澤 隆生 氏（Boost Capital株式会社 代表取締役）、千葉 佳織、小倉 琳

お申し込みはこちら :https://kaeka.jp/entry/BDHc1t7Z-1/ElKaa0sp

渋谷校概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56190/table/64_1_9159a93fb0e9faa3d169927110e68e4b.jpg?v=202604170251 ]

オープン日： 2026年7月

住所： 〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１５ マリー・ビル5階

アクセス： 渋谷駅 徒歩7分

カエカの拠点展開：全国・オンライン「5拠点」へ

カエカは、ビジネスパーソンの「伝える力」を可視化し、可能性を広げる伴走者として、計5拠点を展開してまいります。

銀座・築地：数多くのリーダーの言葉を共に整理してきた基幹拠点

大阪：関西圏の挑戦者たちが集い、研鑽し合う地域拠点

オンライン：場所の制約を超え、全国の受講生へ伴走するデジタル拠点

渋谷（新拠点）：多様な挑戦者が交差し、新たな共鳴を生む最新の拠点

話し方トレーニングサービス「kaeka」について

概要

「全ての人生にスポットライトを」というミッションを掲げ、話し方トレーニングサービス「kaeka」を主軸に、経営者、政治家、社会人に向けて話し方トレーニングを提供しています。これまで、7,000名を越える方々へのトレーニングや法人研修を展開してまいりました。

現在は、銀座・築地・大阪に校舎を構えております。さらに「kaeka」では、法人研修や政治家向けの選挙対策のトレーニング、トレーナーと1対1で行う完全パーソナルトレーニングも実施しています。



️会社概要

会社名：株式会社カエカ

代表者：千葉佳織

所在地：東京都中央区銀座3丁目14-10 第一恒産ビル3F

設立：2019年12月3日

事業内容：

・話し方トレーニング「kaeka」

・プライベートトレーニング「kaeka private」

・法人・団体向け研修

・話す力課題と理想を見つける「kaeka score」

・政治家向け演説力診断「kaeka score politics」

・スピーチ原稿ライティング





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