マーケティングAI OS「ENSOR」、チラシ・販促物イメージ作成機能を追加──商品情報を入力するだけでA4チラシ2パターンをAIが自動生成

REHATCH株式会社

販促物の制作を内製化したいチームにとって、チラシのデザイン・レイアウトを外部に依頼せずに即日仕上げられるかどうかは、販促スピードを左右する課題です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、商品情報からA4チラシを自動生成する新機能「チラシ作成」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

店頭販促・展示会・営業ツールとして今も需要の高いチラシ制作は、デザイナーへの依頼が前提となるケースが多く、制作リードタイムとコストが発生します。内容の変更や商品ラインナップの追加が起きるたびに再制作が必要になり、販促スピードの妨げになりやすい領域です。

・チラシのデザイン制作に外部委託が必要で、週単位のリードタイムが発生する

・商品や訴求が変わるたびにゼロから発注し直す手間とコストがかかる

・急な展示会・商談対応に合わせて素早く販促物を用意できない

マーケティング活動のインハウス化を進める企業では、チラシ・販促物の制作も内製で完結させたいニーズが高まっています。ENSORはこの機能により、商品情報を入力するだけでヒーロー型・Before-After型の2パターンのA4チラシをAIが自動生成する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

チラシ作成機能とは、商品名・訴求ポイント・ターゲット・価格などの基本情報をENSORに入力すると、AIがレイアウト設計・デザイン・コピー生成を自動で行い、ヒーロー型とBefore-After型の2パターンのA4チラシを出力する機能です。

生成される2パターン：

・ヒーロー型：ビジュアル訴求を前面に出し、インパクト重視のレイアウト

・Before-After型：課題解決の文脈で訴求し、購入動機を論理的に伝えるレイアウト

▼ 利用の流れ（2ステップ）

Step 1: 商品情報（商品名・特徴・ターゲット・価格帯・訴求ポイントなど）をENSORに入力する

Step 2: AIがヒーロー型・Before-After型の2パターンのA4チラシを自動生成して出力する

出力されたデザインは修正指示を追加で入力することで調整可能で、急ぎの商談や展示会への対応素材として活用できます。

▼ Before

チラシ制作には外部デザイナーへの依頼・ブリーフ・修正確認のプロセスが必要で、完成まで数日から1週間程度かかることがあった。

▼ After

商品情報をENSORに入力するだけで、A4チラシ2パターンを即時生成。急な販促対応も内製で完結できる。

宅食系サービスでの生成イメージ量販店での生成イメージ不動産での生成イメージ

▼ 想定される活用シーン

・すでにマーケティングをインハウス化しているチーム：展示会・商談・店頭販促の素材をその場で内製できるため、外部制作依頼のリードタイムに縛られない販促体制を構築できる。

・販促物の内製化を進めたい企業：デザイナーなしでチラシを量産できる環境を整えることで、制作コスト削減と対応スピード向上を同時に実現できる。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。