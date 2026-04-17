【電験三種 全国公開模試】会場受験・自宅受験 申込受付開始！

TAC株式会社

資格の学校TACでは、2026年度上期合格目標「電験三種 全国公開模試」の申込受付を2026年4月17日（金）より開始しました。「本試験前のリハーサルとして」「モチベーションアップに」「苦手分野の把握に」と、例年好評をいただいているTACの電験三種 全国公開模試。会場受験は定員制なのでお早めにお申込みください。

電験三種 全国公開模試 | 申込者特典＆受験者特典つき！

TAC電験三種 全国公開模試

■こんな方にオススメ■

・初受験で、本試験までに時間配分・試験形式の予行演習をしておきたい方

・普段独学で自分の立ち位置を確認したい方

・初見の問題への対応力を試したい方

・今年合格したい全ての電験三種受験生

■全国公開模試の特徴■

本試験さながらの環境と教材で、本試験の予行演習をするための、電験三種全受験生対象の公開模試です。

最新の本試験の出題傾向を徹底的に分析し、本試験で出題される可能性の高いテーマに関するオリジナル予想問題と過去問本試験問題で構成した問題を出題します。過去本試験問題の出題は約6割です。

- 最新の本試験出題傾向を徹底分析！厳選したオリジナル予想問題と過去本試験問題を出題！- 自分の位置が把握できる個人別成績表＆復習をサポート！Webポイント解説付！- 会場受験で臨場感を味わえる！自宅受験は筆記方式（マークシート）or CBT方式（Web模試）を選んで提出OK！

■全国公開模試の概要■

＜会場受験＞

実施日・会場：7月26日（日）新宿校/名古屋校［定員制］



＜自宅受験＞

問題・解答解説発送日：6月22日（月）

CBT方式：6月24日(水) 00:00より受験可能

Webポイント解説配信日：7月7日（火）

答案提出締切日

筆記方式：8月14日（金）TAC必着

CBT方式：8月17日（月）23:59 [提出完了]



＜受験料＞

4科目セット：9,000円（税込）/ 1科目：2,600円（税込）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/2258_1_8497a6883775d51d5315d439b25025bc.jpg?v=202604170251 ]

※会場受験は定員に達した場合、申込期限前に締め切りとさせていただきます。

■合格者の声■- 直前のやる気を維持するために、一度痛い目にあいましょう。- 模試を受けることで、本試験前に自分の実力・弱点を確認でき、残りの期間の追い込みの仕方が変わります。弱点を知り、対策することで、点数アップにつながると思います。- 絶対受けた方がいい。本試験が少し楽に感じるし、受けて損することが何一つない。- 模試後、再度集中して学習し弱みを徹底的に克服したことで、本番は1問間違いで合格できた。- 本試験の出題に近いものがあり大変貴重な直前対策である。▶ 全国公開模試の詳細はこちら ◀ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denken/denken_koukaimoshi.html

電験三種 レベルチェック模試

早めの対策でライバルに差をつける！

基礎力チェック＆弱点洗い出しには『レベルチェック模試』

TAC電験三種 レベルチェック模試▶ レベルチェック模試の詳細はこちら ◀ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denken/denken_levelcheck_moshi.html



TAC電気主任技術者講座（電験三種 / 電験二種）の詳細はこちら

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denken.html



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━