【エイジフレンドリー対応を実装】高年齢従業員の労災予防・身体負担軽減を支援する運動プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、エイジフレンドリーガイドラインの趣旨（高年齢労働者が安全に働き続けられる環境整備）に沿い、労災予防と身体的負担の軽減を目的とした企業向け運動プログラムの提供を開始しました。

高年齢労働者の安全衛生対策は、厚生労働省が公表する「高年齢者の労働災害防止のための指針」が令和8年4月1日より適用されるなど、企業の取り組みが一層問われやすい領域です。本プログラムは、健康運動指導士・健康運動実践指導者が在籍する体制のもと、転倒・腰痛等のリスクを現場実態から整理し、就業中に実装できる短時間メニューと運用導線（頻度・時間帯・周知・責任分界）まで一体で設計します。

重要事項

本サービスは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人を序列化する目的ではなく、職場の労災予防と運用改善を目的に設計します。

提供開始の背景

エイジフレンドリーガイドラインは、高齢者を現に使用している、または今後使用する事業場において、事業者と労働者に求められる取組を具体的に示したものです。一方で現場では、次の課題が起きがちです。

- 転倒、腰痛、つまずき等のリスクは認識しているが、何から着手すべきかが曖昧- 一律の体操配布や単発イベントに留まり、業務特性に合わず継続しない- 安全衛生の取り組みとして説明可能な形（目的、専門家関与、継続性、効果検証）が残らない- 補助金活用を検討しても、運動施策が福利厚生扱いにならない設計にできない

当社は「労災防止と業務特性への適合」「専門家による設計」「継続性（測定と改善）」を前提に、運動介入を安全衛生の実務として実装するプログラムを開発しました。

プログラム概要（現場起点の設計→実装→継続運用）

本プログラムは、単なる健康増進ではなく、労災予防（転倒・腰痛等）と身体負担軽減に結びつく形で運動指導を設計し、職場で回る運用まで整備します。

提供内容

現状ヒアリング（災害の型と現場特性の整理）

- 発生している労働災害（転倒、腰痛等）やヒヤリハット、作業特性を整理- 職種、動線、作業姿勢、負荷が集中する工程を確認し、重点リスクを特定

運動プログラム設計（専門家が企業別にカスタマイズ）

- 健康運動指導士・健康運動実践指導者が設計し、安全性と実行可能性を担保- 転倒予防（バランス、下肢、歩行・立ち上がり等）、腰痛予防（体幹、ストレッチ、動作等）を中心に、業務特性に合わせて内容を調整- 短時間で回るメニューに落とし込み、継続を前提に設計

実装支援（就業中に回る導線設計）

- 実施頻度、時間帯、場所、周知、責任分界を整備- シフト勤務・多拠点でも運用できる形（対面／オンライン等）を企業別に設計

継続性の設計（効果測定と改善）

- 実施率、継続率などの運用指標を定義し、定期レビューで改善- 単発で終わらせず、改善サイクルとして説明できる形に整理

想定する導入企業（エイジフレンドリー補助金の検討企業を含む）

- 高年齢従業員の比率が高く、転倒・腰痛等のリスク低減を急ぎたい- 製造、物流、建設、介護等で身体負担が大きく、現場稼働の安定化が課題- エイジフレンドリー補助金の活用を検討しており、運動施策を労災防止として説明できる形にしたい

導入の流れ

- 問い合わせ- 現状ヒアリング（災害の型、作業特性、課題整理）- プログラム設計（企業別に内容・頻度・導線を確定）- 実装（運動指導の実施、周知・運用開始）- 定期レビュー（実施率・継続率等を確認し改善）

本プログラムについて

本プログラムは、エイジフレンドリーガイドラインの趣旨に沿い、高年齢従業員の安全確保と身体負担の軽減、労災予防（転倒・腰痛等）を目的に、専門家（健康運動指導士・健康運動実践指導者）が企業別に運動施策を設計し、就業中に回る導線と継続運用まで整備する支援です。

エイジフレンドリー補助金の活用を検討している企業様、現場のフィジカル課題に具体的に取り組みたい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)