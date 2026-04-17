ブルネロ・クチネリのドキュメンタリー映画　NYにてガラ上映会を開催

ブルネロ クチネリ ジャパン株式会社

本作は、ラグジュアリーファッション界を代表する起業家に光を当てた最新ドキュメンタリーであり、アカデミー賞受賞監督ジュゼッペ・トルナトーレがメガホンを取り、同じくアカデミー賞受賞作曲家ニコラ・ピオヴァーニが音楽を手がけています。

4月14日（火）ニューヨーク、イタリア・ソロメオ発のファッションブランド「ブルネロ クチネリ」は、世界的に著名なリンカーン・センター内デイヴィッド・H・コーク・シアターにて、「BRUNELLO: il visionalio garbaro」（「Brunello: the Gracious Visionary」（英題）/礼節ある先見者（仮邦題））のスペシャルガラ上映会を開催しました。本作は、自身の名を冠したブランドを築き上げた彼の卓越した人生とキャリアに迫る、感動的かつ独創的なドキュメンタリーです。上映後、ブルネロ・クチネリは、長年にわたりブランドを支えてきた関係者や友人たちを招き、ガラディナーを開催しました。

（左から）ニューヨーク・ガラ上映会に出席したグレイス・ガマー、ブルネロ・クチネリ、フェデリカ・ベンダ、ドリー・ヘミングウェイ (C) BFA for Brunello Cucinelli（左から）ジョシュア・ジャクソン、ケイティ・ホームズ (C) BFA for Brunello Cucinelli

（左から）マーサ・スチュワート、ブルネロ・クチネリ、ナオミ・ワッツ (C) BFA for Brunello Cucinelli

オスカー・アイザック (C) BFA for Brunello Cucinelli

＜出席者＞

作品関係者:

ブルネロ・クチネリ（本人／プロデューサー）、サウル・ナンニ（キャスト）、フランチェスコ・カンナヴァーレ（キャスト）、フランチェスコ・フェローニ（キャスト）、エマ・ファトーネ（キャスト）

ブルネロ クチネリ ファミリーおよび経営陣:

カロリーナ・クチネリ（副社長 兼 共同クリエイティブ・ディレクター）、カミッラ・クチネリ（副社長 兼 共同ウィメンズヘッド・クリエイティブ・ディレクター）、フェデリカ・ベンダ（ブルネロ・クチネリ夫人）、リッカルド・ステファネッリ（CEO）、マッシモ・カロンナ（ブルネロ クチネリUS社社長 兼 CEO）

主なゲスト:

オスカー・アイザック、ナオミ・ワッツ、ケイティ・ホームズ、ジョシュア・ジャクソン、マーサ・スチュワート、ライアン・シークレスト、グレイス・ガマー、アリソン・ウィリアムズ、ビアンカ・バルティ、ヘレナ・クリステンセン、サラ・キャサリン・フック、ジェイ・エリス＆ニーナ・セニカー、ダレン・スター＆マイケル・ウォルツ、ションダ・ライムズ、クリスティ・ブリンクリー＆セイラー・ブリンクリー・クック、ドリー・ヘミングウェイ、アントニ・ポロウスキ、ジェレマイア・ブレント、アレハンドラ・シルヴァ・ゲレ、ケイト・ラブ、スーザン・フェイルズ・ヒル、エイミー・ファイン・コリンズ、クレイボーン・スワンソン・フランク、サラ・シルヴァ、カミーユ・ロウ、アレックス・アスリーヌ、ブレンダン・ファリス、キャロリン・テイト・エンジェル、アイヴィー・ゲッティ、ジェームズ・タリントン＆ポーラ・ソアレス、ケリー・タリントン・バーンズ、マルコス・フェッキーノ、オリヴィア・シャンテカイユ、ラシェル・フルスカ・マクファーソン＆ショーン・マクファーソン、ソフィー・エルゴート、イーサン・ジェームズ・グリーン、バンビ・ノースウッド＝ブライス、パメラ＆ライアン・ティック、ゲイリー・フリードマン、リンダ・ファーゴ、ルーパル・パテル

映画『Brunello: the Gracious Visionary』について

(C)Stefano Schirato

ドキュメンタリーとフィクションを融合させた本作は、ブルネロ・クチネリの実存的な歩みを、彼の原点である田園での幼少期から、人間主義的資本主義の象徴へと再生させたソロメオの村に至るまで、重要な場所と出来事を辿りながら描き出します。インタビュー、アーカイブ映像、そして個人的な記憶を通して、質素で慎ましい生い立ちから出発し、尊厳・美・社会正義という価値観を貫きながら世界的企業を築き上げた一人の人物像が浮かび上がります。物語は、夢は勇気をもって追い求めることでこそ、人生の行く先を導く真の力となる、という気づきへと結実します。

ブルー・フォックス・エンターテインメントは、本作を2026年7月24日より、アメリカおよびカナダの一部劇場にて公開予定です。

監督・脚本： ジュゼッペ・トルナトーレ

出演： サウル・ナンニ、フランチェスコ・カンナヴァーレ、フランチェスコ・フェローニ、エマ・ファトーネ、ベアトリーチェ・カルラーニ

製作： ブルネロ・クチネリ、マッシミリアーノ・ディ・ロドヴィコ