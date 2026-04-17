リレー方式ラーメン企画「POPUPラーメン」東京都豊洲エリアに初出店！第1弾は予約困難な人気店「純麦」店主監修のラーメン店「純麦わんたんめん」が出店。

株式会社ラーメンデータバンク

三井不動産株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊)が開発を手掛けた「アーバンドック ららぽーと豊洲」のフードコートに全国で展開しています「POPUPラーメン」の9店舗目として出店いたします。東京都では3店舗目の出店となります。

第1弾として完全予約制でラーメン割烹コース料理を提供している「純麦」店主監修の「純麦わんたんめん」が4月2１日から8月31日までの期間限定で出店します。店舗では提供していないPOPUPでしか味わえない限定ラーメンの数々を是非お召し上がりください。

■店舗のご紹介

住所非公開・完全予約制の「純麦」。デザートのかき氷も楽しめる、唯一無二のラーメン割烹コース料理というジャンルを確立。オープン以来数々のメディアに取り上げられ、ラーメンクィーンとして世界各国に招待されている。店主矢嶋純氏は「麺処ほん田」で修行後、﻿人気店を創業し、さらに2023年に独立。ネコゴオリの創業者でもありコースの最後にはかき氷も提供。契約農家から取り寄せた野菜の盛り合わせから始まるコースは、ラーメンがクライマックスとなる素晴らしい構成。

店舗公式：https://www.instagram.com/junmugiholdings/

■ラーメンウォーキング企画のご紹介

ラーメンウォーキング企画とは「ラーメンデータバンク」大崎裕史会長監修のもと、地方の有名店や隠れた名店など、「今」注目するラーメン店が期間限定で出店いたします。お店の定番メニューからここでしか食べられない限定ラーメンまで定期的に入れ替わり“旬”なラーメンが食べられるリレー方式の店舗では、皆様に様々な種類の人気ラーメンをご提供することができますので、何度ご来店いただいても感動と驚きが見つかるはずです！

※POPUPラーメンとは、ラーメンウォーキング企画のブランド名です。

公式ホームページ：https://popupramen.com/

■メニューのご紹介

〇TOKYO和だし味玉醤油らぁめん 1,130円

〇お出汁薫る淡麗味玉塩らぁめん 1,130円

〇味玉純玉 1,130円

【出店概要】

名称 ：POPUPラーメン ららぽーと豊洲店

出店日程：2026年4月21日（火）～2026年8月31日（月）出店予定

第2弾は9月上旬から

営業時間：11:00～21:00 （ラストオーダー20:30） 定休日は施設に準じます。

所 在 地：東京都江東区豊洲2-4-9

アーバンドック ららぽーと豊洲 1F

メニュー：下記メニューをご参照ください（すべて税込）

TOKYO和だし醤油らぁめん ９８０円

TOKYO和だし味玉醤油らぁめん １１３０円

TOKYO和だし醤油わんたんめん １３８０円

お出汁薫る淡麗塩らぁめん ９８０円

お出汁薫る淡麗味玉塩らぁめん １１３０円

お出汁薫る淡麗塩わんたんめん １３８０円

純玉 ９８０円

味玉純玉 １１３０円

特製純玉 １３８０円

他、サイドメニューとトッピング各種

公式ホームページ：https://popupramen.com/

店舗X（旧Twitter）：https://twitter.com/popup_ramen

店舗Instagram：https://www.instagram.com/popup_ramen/

【取材について】

取材のご希望は事前にメールにてご連絡をお願いいたします。

メディア担当：米原

E-mail：yonehara@ramenwalking.com