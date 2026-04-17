【限定販売】「やきまる」が約1.7倍のビッグサイズに！大人数でも煙を気にせず焼肉が楽しめる「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるBIG”」を発売

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島 𥶡）は、累計販売台数が230万台を突破した大人気シリーズ「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”」の大型モデル「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるBIG”」を、2026年4月より全国のコストコホールセールジャパン倉庫店およびコストコオンラインで発売いたします 。

商品購入ページURL（コストコホールセールジャパン ECサイト）:https://www.costco.co.jp/Appliances/Electric-Ranges-Gas-Stoves/IWATANI-Gas-Smokeless-Grill-YAKIMARU-BIG-CB-SLG-BIG/p/84884

「やきまる」は、「煙を気にせず、おうちで手軽に焼肉を楽しみたい」というニーズにお応えする、焼肉グリルです。特許取得の独自構造により煙の発生を抑え、マンションや高気密住宅でも快適に焼肉を楽しめることから、2016年の発売以来多くのご支持をいただいています。今回発売した「やきまるBIG」は、コストコを利用されるお客様の「大人数で、豪快に楽しみたい」というお声に合わせ、やきまるの機能性はそのままに、一度に焼けるお肉の量を格段に増やしたモデルとなっています。

■商品特長

1. 焼き面が約1.7倍に！大人数で楽しめるビッグサイズ

従来品「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるII”」（左）と新商品「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるBIG”」（右）比較

従来品と比べて焼き面積を約1.7倍に拡大したことで、これまでにないBIGなサイズ感を実現しました。大きなお肉をカットせずに豪快に焼いたり、お肉と同時にお好みの野菜をたっぷりと並べたりと、楽しみ方も大きく広がります。大人数でのホームパーティーや、ご家族そろっての夕食など、食卓をより賑やかに彩る一台です。

2. 多くのお客様に選ばれ続ける「煙を抑える」独自の仕組み

バーナーとプレートの間に適度に熱がこもる構造でプレートの表面を約210～250℃にコントロール

「やきまる」シリーズで高く評価されている独自の煙抑制機能をそのまま引き継ぎ、プレートの焼面温度を210～250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制しています。さらに、炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生も抑制することができます。これにより室内でも煙を気にすることなく、おうち焼肉をご堪能いただけます。

3. 直火加熱による、こんがりとジューシーな焼き上がり

カセットガスの直火加熱はプレートの温度立ち上がりが早く、熱が効率よく伝わり表面を一気に焼き上げることで、肉の旨みを逃さずお肉をこんがりとジューシーに焼き上げます。「やきまるBIG」ではその広い焼き面を生かして、大きなステーキ肉などを豪快に焼くことも可能です。また、プレートの焼き面はフッ素樹脂加工を施しているため汚れが落ちやすく、使用後はスムーズにお手入れが可能です。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/163_1_c6048abb68310027aee56f1585ba1374.jpg?v=202604170251 ]